710 personelin katılımıyla Eren Kış-32 Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Başayar Operasyonu başlatıldı - Son Dakika
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710 personelin katılımıyla Eren Kış-32 Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Başayar Operasyonu başlatıldı

31.03.2022 10:52
710 personelin katılımıyla Eren Kış-32 Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Başayar Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Hakkari'de 710 personelin katılımıyla Eren Kış-32 Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Başayar Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca Hakkari'de 710 personelin katılımıyla Eren Kış-32 Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Başayar Operasyonu başlatıldı.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari İlinde "eren kış-32 (Hakkari-Öveç) Şehit J.Bnb. Yavuz Başayar" Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando, Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 710 personel 48 operasyonel tim görev alıyor.

(Ali Nargüner-İHA)

710 personelin katılımıyla Eren Kış-32 Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Başayar Operasyonu başlatıldı
710 personelin katılımıyla Eren Kış-32 Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Başayar Operasyonu başlatıldı
710 personelin katılımıyla Eren Kış-32 Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Başayar Operasyonu başlatıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 710 personelin katılımıyla Eren Kış-32 Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Başayar Operasyonu başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 710 personelin katılımıyla Eren Kış-32 Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Başayar Operasyonu başlatıldı - Son Dakika
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