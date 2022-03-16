712 internet sitesine erişim engellendi - Son Dakika
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712 internet sitesine erişim engellendi

16.03.2022 09:45
712 internet sitesine erişim engellendi

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yurt dışından yasa dışı bahis ve müstehcen içerik paylaşılan 712 internet sitesi tespit edildi.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yurt dışından yasa dışı bahis ve müstehcen içerik paylaşılan 712 internet sitesi tespit edildi. Durum Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirilerek internet sitelerine olan erişim engellendi. Son 3 ayda toplam 712 internet sitesine erişim engeli uygulandığı öğrenildi.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Amerika, Almanya, İngiltere, Bulgaristan, İrlanda, Çekya, Ermenistan ve Tayvan üzerinden Türkçe yayın yapan farklı URL adreslerine ait yasadışı bahis, müstehcen içerikli paylaşımlar, Terör Örgütü propagandası ile dolandırıcılık amaçlı bilişim sistemlerini kullanarak vatandaşlarımızın kimlik bilgilerini ele geçirmek amacıyla açılmış toplamda 712 internet sitesi tespit edildi. 5651 sayılı "internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi" kanunun 8. maddesi gereğince internet siteleri hakkında yasal işlem başlatıldı.

Durum Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirilerek internet sitelerine olan erişim engellendi. 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren 712 yasa dışı bahis ve müstehcen içerik paylaşılan internet sitesine erişim engeli kararı uygulanması sağlandı.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kamu düzeninin sağlanması ve huzur ile asayişin devamı için operasyonlara aralıksız devam edeceği öğrenildi. - ARDAHAN

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İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele, Müstehcen, Bahis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 712 internet sitesine erişim engellendi - Son Dakika


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