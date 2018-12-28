7143 Sayılı Yasa ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması
1 saat önce
Zonguldak Vergi Dairesi Başkanı Refik Akgün, "Zonguldak Vergi Başkanlığı olarak ödemelerini ihlal eden mükelleflerimizin ve borçlularımızın yasanın getirmiş olduğu imkanlardan azami şekilde faydalanmalarını önemle rica ediyoruz.
Zonguldak
Vergi Dairesi Başkanı Refik Akgün, "Zonguldak Vergi Başkanlığı olarak ödemelerini ihlal eden mükelleflerimizin ve borçlularımızın yasanın getirmiş olduğu imkanlardan azami şekilde faydalanmalarını önemle rica ediyoruz." dedi.
Akgün, düzenlediği basın toplantısında, "7143 Sayılı Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması" 1. ve 2. taksit ödemelerinin Şubat 2019'un sonuna kadar uzatıldığını söyledi.
İlgili kanunla vadesi geçen alacaklara peşin veya 18 eşit taksitte 36 aya kadar ödeme kolaylıkları getirildiğini ifade eden Akgün, şöyle konuştu:
"Peşin ödemelerde Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksine göre hesaplanan faizlerin yüzde 90'dan vazgeçilerek ödeme kolaylıkları getirilmişti. Ancak ilgili kanunun en önemli maddelerinden biri de 9. maddeyle düzenlenen taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi şartı getirilmişti. İlgili kanunun kesinleşmiş alacaklar için 1. taksiti Eylül
, 2. taksitin süresi ise kasım ayı idi.
Ayrıca inceleme ve tarhiyat aşamasındaki alacaklar, matrah ve vergi artırımı için bu kanunla 7143 Sayılı Kanuna, süresinde müracaat edipte ilk 2 taksitini süresinde tam ve eksiksiz şekilde ödenmemesi nedeniyle ihlal eden borçlularımız için ödenmesi gereken tutarları şubat 2019'un sonuna kadar ödemeleri gerektiğidir. Zonguldak Vergi Başkanlığı olarak ödemelerini ihlal eden mükelleflerimizin ve borçlularımızın yasanın getirmiş olduğu imkanlardan azami şekilde faydalanmalarını önemle rica ediyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:02 Kaynak: AA
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