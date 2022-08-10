72 ayrı suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

ANKARA'da, 19'u evden hırsızlık olmak üzere 72 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli, çıkarıldığını mahkeme tarafından tutukladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Ankara genelinde 2022 yılı içerisinde birden fazla hırsızlık suçuna karışan M.Y.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ağaçlara ve pencere korkuluklarına tırmanarak, açık bırakılan camlardan ve balkon kapılarından eve girip, evdeki eşyaları çalan, ev sahibi ile karşılaştığında ise tehdit ederek araçlarını alarak kaçan şüphelinin, araçla işi bitince tenhaya terk ettiği belirtildi.Başlatılan çalışma sonucu, güvenlik kameralarının incelenmesi ve tanık beyanları sonucunda Keçiören'de yakalanan M.Y.'nin, evden hırsızlıktan 19, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurma suçundan 1 olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 72 ayrı suç kaydının bulunduğu belirtildi. Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandığı aktarıldı.