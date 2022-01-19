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72. Berlin Film Festivali'nde 18 film "Altın Ayı" için yarışacak - Son Dakika

72. Berlin Film Festivali'nde 18 film "Altın Ayı" için yarışacak

19.01.2022 15:10
72. Berlin Film Festivali'nde 18 film "Altın Ayı" için yarışacak

Almanya'nın başkenti Berlin'de 10-20 Şubat arasında düzenlenecek 72. Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) 18 film "Altın Ayı" ödülü için yarışacak.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 10-20 Şubat arasında düzenlenecek 72. Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) 18 film "Altın Ayı" ödülü için yarışacak.

Festivalin yöneticileri Carlo Chatrian ve Mariette Rissbeek, Kovid-19 salgını nedeniyle internet üzerinden yaptıkları açıklamada, Berlinale programını tanıttı.

Fransız yönetmen Francois Ozon'un "Peter von Kant" filmiyle 10 Şubat'ta başlayacak festivalde, 18 film Altın Ayı ödülü için yarışacak.

Festivalde Maryna Er Gorbach'ın yönetmen koltuğuna oturduğu, TRT ortak yapımı "Klondike" filmi Panorama bölümünde gösterilecek.

Türk ev kadını Rabiye Kurnaz'ın oğlu Murat'ın Guantanamo hapishanesinden serbest bırakılması için yaptığı mücadeleyi anlatan Alman yönetmen Andreas Dresen'in "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" (Rabiye Kurnaz, George W. Bush'a karşı) filmi yarışma bölümünde seyircilerle bulaşacak.

Organizasyonun uluslararası jüri başkanlığını Amerikalı yönetmen M. Night Shyamalan yapacak.

Berlinale'de bu yıl 69 ülkeden 256 film gösterilecek.

Kovid-19'dan dolayı önlemler alındı

Kovid-19 salgını nedeniyle sıkı tedbirlerin alındığı festivalde, sinemalara yarı kapasite izleyici kabul edilecek. Katılımcılar için aşılanmak ya da Kovid-19'dan iyileşmiş olmak anlamına gelen "2G Plus" kuralı geçerli olacak. Ayrıca bu kişiler günlük negatif test ibraz edecek ve maske takacak. Festival kapsamında ise eğlence düzenlenmeyecek.

Berlinale'nin ödül töreni 16 Şubat'ta yapılacak. Salgın öncesi 1 gün olan "halk günü" bu yıl 4 güne çıkartılacak ve 17-20 Şubat'ta gerçekleşecek.

Altın Ayı için yarışacak filmler ve yönetmenleri şöyle sıralandı:

"Alcarras" (Carla Simon), "Avec amour et acharnement" (Claire Denis), "Rimini" (Ulrich Seidl), "Call Jane" (Phyllis Nagy), "Drii Winter" (Michael Koch), "Everything Will Be Ok" (Rithy Panh), "La ligne" (Ursula Meier), "Leonardo addio" (Paolo Taviani), "Les passagers de la nuit" (Mikhael Hers), "Nana" (Kamilia Andini), "Peter Von Kant" (Francois Ozon), "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" (Andreas Dresen), "Robe of Gems" (Natalia Lopes Gallardo), "So-seol-ga-ui Yeong-hwa" (Hong Sangsoo), "Un ano, una noche" (Isaki Lacuesta), "That Kind of Summer" (Denis Cote), "Yin Ru chen yan" (Li Ruijin), "A E I O U - A Quick Alphabet of Love" (Nicolette Krebitz).

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Film Festivali, Altın Ayı, Berlin, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 72. Berlin Film Festivali'nde 18 film 'Altın Ayı' için yarışacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: 72. Berlin Film Festivali'nde 18 film "Altın Ayı" için yarışacak - Son Dakika
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