72. Berlin Film Festivali "Peter von Kant" filmiyle başlayacak - Son Dakika

Almanya'nın başkenti Berlin'de 10-20 Şubat tarihlerinde düzenlenecek 72. Berlin Film Festivali'nin (Berlinale) açılışı, Fransız yönetmen Francois Ozon'un "Peter von Kant" filmiyle yapılacak.

Berlinale'den yapılan açıklamada, festivalin 10 Şubat'ta "Peter von Kant" filmiyle başlayacağı ve bu filmin dünya prömiyerinin de festivalde gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, başrollerini Denis Menochet, Isabelle Adjani ve Hanna Schygulla'nın paylaştığı "Peter von Kant" filminin festivalde "Altın Ayı" ödülü için de yarışacağı ifade edildi.