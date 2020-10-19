72. İstanbul Challenger TED Open Başlıyor - Son Dakika

72. İstanbul Challenger TED Open Başlıyor

19.10.2020 00:58
72. İstanbul Challenger TED Open Başlıyor, System.String[]

Türkiye'nin en eski uluslararası tenis organizasyonu İstanbul Challenger TED Open, 19-25 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek.

Türkiye'nin en eski uluslararası tenis organizasyonu İstanbul Challenger TED Open, 19-25 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. TED Spor Kulübü'nün bu yıl 72. kez ev sahipliği yapacağı organizasyonda erkekler tenisinin önemli isimleri mücadele edecek.

İlki 1946 yılında düzenlenen turnuva geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine erkekler tenisinin ünlü isimlerini ağırlayacak. TED Spor Kulübü kortlarında bu yıl 72. kez gerçekleştirilecek 104.160 dolar toplam ödüllü turnuva 25 Ekim Pazar günü saat 13.30'daki tekler finaliyle sona erecek. ATP Challenger takviminin prestijli turnuvalarından İstanbul Challenger TED Open'da dünya sıralamasının 97. basamağındaki Pedro Martinez, 1 numaralı seri başı olarak mücadele edecek. Klasmanın 112. basamağında bulunan, 4 Challenger şampiyonluğuna sahip İspanyol raket Jaume Munar ve 2018 TEB BNP Paribas Istanbul Open şampiyonu Taro Daniel de şampiyonluk kupası için ter dökecek.

Yarın ana tablo müsabakaları başlayacak İstanbul Challenger TED Open'da kuralar çekildi. Zorlu organizasyonda dört Türk sporcu ana tabloda mücadele verecek.

Milli tenisçi Cem İlkel, dünya 225 numarası Fransız raket Elliot Benchetrit ile eşleşirken, Altuğ Çelikbilek turnuvanın 6 numaralı seri başı Lorenzo Gıustino, Ergi Kırkın Belaruslu raket dünya 141 numarası Ilya Ivashka ile Marsel İlhan ise Avusturyalı tenisçi klasmanın 175. basamağındaki Sebastian Ofner ile mücadele edecek.

Eleme mücadelesinin start aldığı İstanbul Challenger TED Open'da korta çıkan iki Türk raket Koray Kırcı ve Cengiz Aksu ise galibiyetle tanışamadı.

Cengiz Durmuş: "Turnuvamız ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil ediyor"

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, İstanbul Challenger TED Open'ın Türk tenisinin hafızası olduğuna dikkat çekerek, "1946 yılında İstanbul Enternasyonal olarak başlayan turnuvamız 2003'te dünyanın en iyi Challenger turnuvası seçildi ve başarısını tescilledi. Dünyanın geçtiği bu zor zamanlarda özverili çalışmalar ile bu sene de devam eden turnuvamız elbette Türk sporcularımız için bir sıçrama tahtası niteliğinde olması nedeniyle ülkemiz tenisi adına büyük önem taşıyor. Başarılı organizasyonu ile ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil eden İstanbul Challenger TED Open'a Türkiye Tenis Federasyonu olarak tüm kurullarımız ile katkı vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

İstanbul Challenger TED Open'ın Türk tenisinin süreklilik arz eden büyük değerlerinden bir tanesi olduğunu belirten TED Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tınaz da bu seviyede bir turnuvayı aksatmadan devam ettirebilen dünyanın sayılı kulüplerinden biri olduklarını ifade etti. Tınaz, "Türk sporcuların puan alabilmesi Türkiye'nin ve kulübümüzün uluslararası arenada yer alabilmesi için, canla başla bu turnuvanın devam etmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Pandemi şartları nedeniyle hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kontrollü seyirci girişi yapılan İstanbul Challenger TED Open'da maçlar ücretsiz olarak izlenebilecek. - İSTANBUL

İstanbul, Türkiye, Tenis, Ekim, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 72. İstanbul Challenger TED Open Başlıyor - Son Dakika Spor

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