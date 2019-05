72'nci Cannes Film Festivali'ndeki 'Büyüleyici Çin' etkinlikleri tamamlandı

72'nci Cannes Film Festivali 'ndeki 'Büyüleyici Çin ' etkinlikleri Güney Fransa 'nın güzel şehri Cannes'da 15-16 Mayıs tarihlerinde başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.72'nci Cannes Film Festivali'ndeki 'Büyüleyici Çin' etkinlikleri Güney Fransa'nın güzel şehri Cannes'da 15-16 Mayıs tarihlerinde başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Dünyanın farklı yerlerinden gelen seçkin konuklar ve film ve televizyon uzmanları iki gün boyunca çeşitli etkinliklere katılarak festival süresince Büyüleyici Çinin eşsizliğini hissetme fırsatı buldu.'Kısa Filmler' ve 'Film Senaryosu' adı altında iki yarışmadan oluşan ve 'Büyüleyici Çin'in en önemli etkinliklerinden biri olan ' Genç Film Yapımcıları Eğitim Planı'nın tanıtım ve ödül töreni 15 Mayıs tarihinde gerçekleşti. Başlangıcından bu yana uzun metraj film, aksiyon filmi, belgesel ve diğer türlerden oluşan 800'den fazla eser toplandı ve bunlardan 32 tanesi öne çıktı. Bunlar arasında, geleneksel Çin operalarının mirasını anlatan Inheritor, Genç Film Yapımcıları En İyi Kısa Film Ödülü'nü kazanırken Great Ideal People adlı uzun metraj filmin senaryo yazarı Lin Weiran, En İyi Genç Senarist Ödülü'nü kazandı. O gün ayrıca Genç Film Yapımcıların Büyümesini Sağlama ve Teşvik Etme Yuvarlak Masa Forumu da düzenlendi. Çinli ve Fransız film yapımcıları, her iki ülkedeki genç film yapımcılarının fikirleri, eğitim deneyimleri ve genel durumlarına ilişkin bilgi paylaşımında bulundular.Festival'de 16 Mayıs'ta 'Büyüleyici Çin' temasıyla Çin'in en güzel çekim yerlerini önermek için etkinlik de düzenlendi. Bu etkinlikte Çin'in en güzel yerleri olan Jiangsu Dongtai'deki Huanghai Ulusal Ormanı Parkı, Guilin, Bijie'deki Uzun Açelya Alanı, Fujian'ın Xiamen 'deki Siming Bölgesi ve Hainan'ın Lingshui'deki Li Özerk Bölgesi gösterildi. Harika canlı sunumun ardından dünyanın farklı yerlerinden gelen film yapımcıları, Çin'in en güzel çekim yerlerinin manzarası ve canlılığından övgüyle bahsedip film ve televizyon yapımları çekip üretmek için Çin'e gitme hususunda oldukça ilgili olduklarını belirttiler.Etkinliklerinin ana parçalarından olan ve XinhuaNet ve Cannes Film Piyasası tarafından ortaklaşa kurulan Çin Sinema Sektörünün Yurtdışında Tanıtımı, Çin'in En Güzel Çekim Yerlerinin Tanıtılması ve Önerilmesi ve Çin VR Film Sürükleyici Etkileşim Deneyimi Sergisi standlarının da festival boyunca aktif olduğu kaydedildi. Ayrıca; The Eight Hundred ve Skyfire gibi Çin sinemasını temsil eden 20'den fazla eser de burada tanıtıldı.Etkinlik, Cannes Uluslararası Film Festivali Film Piyasası, Fransız Ulusal Film Komisyonu, Fransız Ulusal Film Merkezi, Çin Xinhua Net ve Çin Film Vakfı tarafından ortaklaşa finanse edildiği belirtildi. - İSTANBUL