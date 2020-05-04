72 saatte 32 kişiye sokağa çıkma cezası - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 72 saatte 32 kişiye sokağa çıkma cezası - Son Dakika

72 saatte 32 kişiye sokağa çıkma cezası

44 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 32 kişiye ve 1 iş yerine idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak tutuldu.

72 saatte 32 kişiye sokağa çıkma cezası, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 32 kişiye ve 1 iş yerine idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak tutuldu.


İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından Kdz. Ereğli'de son 72 saatte 32 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği ve 1 işyerinin (market) iş yeri açma yasağına uymadığı tespit edilerek, idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak tutuldu. Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri üç noktada sabit uygulama yaparken, devriye ekipler de denetimlerini aralıksız sürdürüyor. - ZONGULDAK

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 01:48 Kaynak: İHA

YORUMLAR

Son Dakika

Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Genç milyarderin hilesi ortaya çıktı: Görünüşü kusursuz değilmiş! Ali Sunal'dan yıllar sonra gelen acı itiraf: Keşke o uçağa binmeseydik Ünlülerin sosyal mesafeli dövüş akımı videosu izlenme rekoru kırdı Aşk 101'in güzeller güzeli Burcu öğretmeni, paylaşımlarıyla büyülüyor Rakkas şarkısıyla dans eden oyuncu Fırat Çelik ve yeğeni sosyal medyayı salladı Işın Karaca, konserleri iptal olan Hadise'nin gündem olmasına isyan etti: Dünya durmuş, Hadise'yi mi konuşacağız Caner Erkin ve Şükran Ovalı çiftinden karantinada aşk pozları NHL ekiplerinden Los Angeles Kings, Paris Hilton'u kadrosuna katmak istiyor Koronavirüse karşı maske takmayan Kaya Çilingiroğlu, takanları eleştirdi: Seni koruyor mu? Ertuğrul Özkök'ten ilginç itiraf: Yatak odasından canlı yayın yapan Gonca Vuslateri'yi dikizledim 45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi Dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı 41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı Karantina sürecinden etkilenen Simge Sağın, konser videolarını izlerken hüngür hüngür ağladı
Sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 15 oldu Sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 15 oldu         
00:43
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den vatandaşlara Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den vatandaşlara "Pazartesi" uyarısı: Salgın bitmedi devam ediyor         
00:29
Son Dakika: 31 şehirde uygulanan 3 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi Son Dakika: 31 şehirde uygulanan 3 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi         
00:00
Antalya Valisi'ne Antalya Valisi'ne "Yardım yapmıyorsunuz" diyen kişinin daha önce yardım aldığı ortaya çıktı         
23:44
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, çocukluk fotoğrafıyla vatandaşlara Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, çocukluk fotoğrafıyla vatandaşlara "Evde Kal" çağrısı yaptı         
23:37
Dünya genelinde koronavirüs salgınından iyileşenlerin sayısı 1 milyon 150 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs salgınından iyileşenlerin sayısı 1 milyon 150 bini aştı         
23:16
Kırıkkale'de din görevlisi, kurduğu ses sistemiyle komşularına evlerinde teravih namazı kıldırıyor Kırıkkale'de din görevlisi, kurduğu ses sistemiyle komşularına evlerinde teravih namazı kıldırıyor         
23:16
Tunç Soyer'in 3 Mayıs'ı Tunç Soyer'in 3 Mayıs'ı "Dünya İzmirliler Günü" ilan etmesine AK Parti ve MHP tepki gösterdi         
22:58
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşları uyardı: Üç günlük tedbir sonrası rehavete kapılmayalım İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşları uyardı: Üç günlük tedbir sonrası rehavete kapılmayalım         
22:31
Bursa'nın Karacabey ilçesinde akşam ezanı erken okundu Bursa'nın Karacabey ilçesinde akşam ezanı erken okundu         
22:28
Tanzanya'dan dönen Türk vatandaşı, karantinada kaldığı yurtta pideyle iftar verdi Tanzanya'dan dönen Türk vatandaşı, karantinada kaldığı yurtta pideyle iftar verdi         
22:24
Güney Koreli üst düzey yetkili: Kim Jong-un ameliyat veya herhangi bir tıbbi müdahele geçirmedi Güney Koreli üst düzey yetkili: Kim Jong-un ameliyat veya herhangi bir tıbbi müdahele geçirmedi         
22:12
Caner Erkin ve Şükran Ovalı çiftinden karantinada aşk pozları Caner Erkin ve Şükran Ovalı çiftinden karantinada aşk pozları         
21:40
İngiltere'de koronavirüs hastalarını ve salgını takip etmek için İngiltere'de koronavirüs hastalarını ve salgını takip etmek için "korona takip uygulamasının" denemesine başlanıyor         
21:27
Sivas'ta son 3 gün içerisinde koronavirüs vakası tespit edilmedi Sivas'ta son 3 gün içerisinde koronavirüs vakası tespit edilmedi         
21:18
Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba, vurularak yakalandı Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba, vurularak yakalandı         
20:59
Son Dakika: 3 günlük sokağa çıkma yasağında 27 bin 828 kişiye ceza kesildi Son Dakika: 3 günlük sokağa çıkma yasağında 27 bin 828 kişiye ceza kesildi         
20:53
İspanyol dermatologlar, koronavirüsle bağlantılı görünen 5 farklı deri sorunu tespit etti İspanyol dermatologlar, koronavirüsle bağlantılı görünen 5 farklı deri sorunu tespit etti         
20:34
Komşusunun tarlasını süren sağlık çalışanı, traktörün su kanalına devrilmesi sonucu hayatını kaybetti Komşusunun tarlasını süren sağlık çalışanı, traktörün su kanalına devrilmesi sonucu hayatını kaybetti         
20:04
Şanlıurfa'da sokağa çıkma yasağı yüzünden aç kalan kedileri ciğerle beslediler Şanlıurfa'da sokağa çıkma yasağı yüzünden aç kalan kedileri ciğerle beslediler         
20:02
Atatürk Havalimanı'ndan 17/35 pistlerinin devre dışı bırakıldığı resmen ilan edildi Atatürk Havalimanı'ndan 17/35 pistlerinin devre dışı bırakıldığı resmen ilan edildi         
19:56
Ömer Döngeloğlu'nun eşi Zeynep Döngeloğlu'nun vefat ettiği iddiaları yalanlandı Ömer Döngeloğlu'nun eşi Zeynep Döngeloğlu'nun vefat ettiği iddiaları yalanlandı         
19:52
Samsun'da akşam ezanı 1 saat erken okundu Samsun'da akşam ezanı 1 saat erken okundu         
19:28
Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana ilk kez iyileşen hasta sayısı, mevcut koronavirüs hasta sayısını geçti Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana ilk kez iyileşen hasta sayısı, mevcut koronavirüs hasta sayısını geçti         
19:09
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 489 kişi öldü İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 489 kişi öldü         
19:07
Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 61 artarak 3 bin 397'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 61 artarak 3 bin 397'ye yükseldi         
19:06
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 3 Mayıs'ı İzmir Büyükşehir Belediyesi, 3 Mayıs'ı "Dünya İzmirliler Günü" ilan etti         
18:54
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Koronanın Wuhan'daki laboratuvarda yapıldığına dair kanıtlar var ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Koronanın Wuhan'daki laboratuvarda yapıldığına dair kanıtlar var         
18:50
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz         
18:39
Sokağa çıkma yasağında motosikletle gezen 2 kişi, kendilerini durduran polislere saldırdı Sokağa çıkma yasağında motosikletle gezen 2 kişi, kendilerini durduran polislere saldırdı         
18:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2020 02:33:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 72 saatte 32 kişiye sokağa çıkma cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]