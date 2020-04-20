72 ülkeden 25 bin Türkün tahliyesine başlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 72 ülkeden 25 bin Türkün tahliyesine başlandı - Son Dakika

72 ülkeden 25 bin Türkün tahliyesine başlandı

6 saat önce

Geçici süreyle yurt dışında bulunan ve Covid-19 salgını sonrası bulundukları ülkelerde mahsur kalan vatandaşlar için ilk tahliye Almanya'nın Frankfurt şehrinde gerçekleştirildi.

72 ülkeden 25 bin Türkün tahliyesine başlandı, System.String[]

Geçici süreyle yurt dışında bulunan ve Covid-19 salgını sonrası bulundukları ülkelerde mahsur kalan vatandaşlar için ilk tahliye Almanya'nın Frankfurt şehrinde gerçekleştirildi.


Dünyanın 72 farklı ülkesinde geçici olarak bulunan ve yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında getirilen seyahat yasağından dolayı bulundukları ülkelerde mahsur kalan yaklaşık 25 bin Türk vatandaşının tahliyesine başlandı. İlk tahliye kafilesi Almanya'nın Frankfurt şehrinden Türkiye'ye gerçekleştirildi. Türk Hava Yolları'nın TK 4928, TK 4930 ve TK 4933 sefer sayılı uçuşlarıyla bu gerçekleştirilen ilk tahliye uçuşunda öğrenciler, tatil amaçlı, işçi ve iş görüşmesine giden Türk vatandaşlarından oluşan 800'ün üzerinde vatandaş anavatana uçtu. Frankfurt'tan Ankara üzerinde Uşak, Giresun ve Samsun'da karantina altına alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçaklarla gerçekleştirilecek olan tahliye uçuşlarının 27 Nisan'da tamamlanması planlanıyor.


İlk tahliye Frankfurt'tan


Tahliye operasyonu kapsamında en fazla vatandaşımızın bulunduğu Almanya'dan 3 bin 269 kişi ile ilk sırayı alırken, 2 bin 201 kişi ile Suudi Arabistan ikinci sırada bin 632 kişi ile ABD üçüncü sırayı alırken, İngiltere'den bin 559, Kuveyt'ten bin 463, Cezayir'den bin 200, Ukrayna'dan 863, Irak'tan 861, Fransa'dan 696, Azerbaycan'dan 662, Hollanda'dan 648, Kanada'dan 543, KKTC'den 540, Birleşik Arap Emirlikleri'nden 538, Polonya 488, İspanya'dan 455, Rusya'dan 380, Kuzey Makedonya'dan 394, Kırgızistan'dan 352 ve İsviçre'den 341 kişi getirilecek.


En çok Türk vatandaşının tahliye edileceği Almanya'dan 20 Nisan Frankfurt, 21 Nisan Hannover, Hamburg, Köln ve Frankfurt'tan tahliye uçuşlarını 22 Nisan'da Köln, Berlin, Münih ve Düsseldorf'tan uçuşlar gerçekleştirilecek. 3 bin 269 vatandaşımızın tahliye edileceği Almanya'dan son uçuşlar ise 23 Nisan'da Münih ve Düsseldorf havaalanlarında gerçekleştirilecek. Sabahın erken saatlerinde Frankfurt havaalanına gelen vatandaşlarımız önce Başkonsolosluklar tarafından yapılan listelerde kendilerini onaylattıktan sonra Türk Hava yollarından bilet satın aldıktan sonra bavullarını vererek uçuş salonuna geçti. Bugün Frankfurt'un dışında Mısır'dan gelecek olan vatandaşlarımız İstanbul'a, İrlanda'dan gelen vatandaşlarımız Kars'a, İngiltere'den gelen vatandaşlarımız Ankara ve İspanya'dan gelen vatandaşlarımız Samsun'da karantina altına alınacak.


62 ilde 14 gün karantina


Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşlarına 14 günlük karantina uygulanacak. Vatandaşların 14 günlük zorunlu karantina altına alınmaya uçuş öncesi yazılı olarak taahhüt etmeleri gerekiyor. Türkiye'ye tahliyeleri gerçekleştirilen Türk vatandaşlarına Sağlık Bakanlığınca (Covid-19) bulgularının olup olmadığına ilişkin muayeneler yapılacak. Bulguya rastlanan vatandaşlar, hastanelerde tedavi altına alınacak. Herhangi bir Covid-19 emaresine rastlanmayan vatandaşlarımız ise Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından tahliye operasyonu için hazırlanan 62 ildeki toplam 26 bin kişilik kapasiteli yurtlarda 14 gün misafir edilecek. Vatandaşların yurtlara dağıtımı ve karantina sürecinin sonunda herhangi bir hastalık belirtisi göstermeyenleri evlerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) ulaştıracak. - FRANKFURT

Frankfurt, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 02:14 Kaynak: İHA

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