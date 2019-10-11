Son Dakika Haberleri: 72 yaşında katil olan zanlı tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa 72 yaşında katil olan zanlı tutuklandı

72 yaşında katil olan zanlı tutuklandı

1 saat önce

Elazığ'da evine gelen 37 yaşındaki şahsı tabanca ile vurarak öldüren 72 yaşındaki zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

72 yaşında katil olan zanlı tutuklandı, System.String[]

Elazığ'da evine gelen 37 yaşındaki şahsı tabanca ile vurarak öldüren 72 yaşındaki zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, dün merkeze bağlı Örençay köyünde C.T.'ye ait evde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası 72 yaşındaki C.T. ile Mustafa Çapar arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmada C.T. belindeki silahı çıkartarak Mustafa Çapar'a 4-5 el ateş edip öldürdü. Şüpheli, jandarma ekipleri tarafından olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.


İl Jandarma Komutanlığında ifadesi alınan zanlı, kasten öldürme suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan C.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:49 Kaynak: İHA
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