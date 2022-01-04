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72 yaşındaki aday, ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı - Son Dakika

72 yaşındaki aday, ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı

04.01.2022 11:45

ANKARA'da ehliyet sınavına giren Hayrettin A. (72), kopya çekmek için gömleğine gizlenen kamera ve dışarıyla iletişim kurmasını sağlayan kulaklık düzeneğiyle yakalandı.

ANKARA'da ehliyet sınavına giren Hayrettin A. (72), kopya çekmek için gömleğine gizlenen kamera ve dışarıyla iletişim kurmasını sağlayan kulaklık düzeneğiyle yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen hafta yapılan ehliyet sınavı için Sincan'daki e-Sınav merkezinde görevlendirildi. Merkez çevresini kontrol eden ekipler, park halindeki bir otomobilde bulunan 2 kişinin hareketlerinden şüphelendi. Bir süre aracı uzaktan izleyen ekipler, daha sonda otomobildeki Halil İbrahim K. ve Furkan S.'yi aşağı indirdi. Kimlik sorgulamasının ardından araçta arama yapan ekipler, cımbız, SİM kart çerçevesi, Wi-fi cihazı, 1 adet tuşlu telefon ve çeşitli malzemeler buldu. Sorgulanan 2 şüpheli, sınavdaki Hayrettin A.'nın giydiği gömleğin içerisine düğme şeklinde görünen kamera yerleştirip, kulağına kulak içi kulaklık taktıklarını ve para karşılığında araçtan ona cevapları söylediklerini itiraf etti. Bunun üzerine 2 şüpheli gözaltına alındı.

DAHA ÖNCE 3 KEZ SINAVA GİRMİŞ

Daha sonra sınav merkezine giren ekipler, Hayrettin A.'nın hareketlerini gözlemledi. Sınav bittikten sonra gözaltına alınan Hayrettin A.'nın üzerinde, kamera, modem ve kulak içi kulaklık ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Hayrettin A. ifadesinde, daha önce 3 kez ehliyet sınavına girdiğini ancak buna rağmen başarılı olamadığını belirterek, ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza yediği için bu yola başvurduğunu söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

72 yaşındaki aday, ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı
72 yaşındaki aday, ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı
72 yaşındaki aday, ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı
72 yaşındaki aday, ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı
72 yaşındaki aday, ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Ehliyet, Sincan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 72 yaşındaki aday, ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 72 yaşındaki aday, ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı - Son Dakika
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