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72 yaşındaki Alaattin amca 57 yıldır boncukçuluk yaparak geçimini sağlıyor - Son Dakika

72 yaşındaki Alaattin amca 57 yıldır boncukçuluk yaparak geçimini sağlıyor

10.01.2022 13:20

72 yaşındaki Alaattin amca 57 yıldır boncukçuluk yaparak geçimini sağlıyorELAZIĞ Elazığ'da yaşayan 72 yaşındaki Alaattin Güler, 1964 yılından beri 11 metrekarelik boncukçu dükkanında çalışarak geçimini sağlıyor.

72 yaşındaki Alaattin amca 57 yıldır boncukçuluk yaparak geçimini sağlıyor

ELAZIĞ Elazığ'da yaşayan 72 yaşındaki Alaattin Güler, 1964 yılından beri 11 metrekarelik boncukçu dükkanında çalışarak geçimini sağlıyor.

Elazığ'da yaşayan 4 çocuk babası 72 yaşındaki Alaattin Güler, orta okuldan ayrılarak 1961'de ticarete atıldı. Güler ardından 1964'te ağabeyiyle birlikte boncukçu dükkanı açtı. İşini severek yapan Güler, 11 metrekarelik dükkanına rengarenk, çeşit çeşit binlerce boncuk sığdırdı. 57 yıldır aynı yerde aynı işi yapan Güler, o ufak ama sıcak boncukçu dükkanında 57 yılını geçirdi. Bir asırdan fazladır kentin boncuk ihtiyacını karşılayan Güler, eskiden işlerinin çok yoğun geçtiğini, aldıkları boncukları Bingöl, Muş, Van, Erzurum'a kadar sattıklarını söyledi. İşlerinin eskisi kadar olmasa iyi olduğunu dile getiren Güler, ilerlemiş yaşına rağmen halen dükkanının başında ekmeğinin peşinde.

72 yaşında olduğunu aktaran Alaattin Güler, "Ortaokuldan birden ayrıldım, 1961'de ticarete başladım. O günden beri bu işle devam ediyorum. Bu işe 57 senedir bu dükkanda çalışıyorum. Bu dükkanı ben ve abim beraber 1964'te kiracı olarak burada başladık. Halende devam ediyorum. Eskiden çok iş yapardık. Eskiden Bingöl, Muş, Van, Erzurum'a kadar mal satardık fakat şu anda dükkan tam takır. Yıllardır bu işle meşgulüm. Şuanda burada 105 renk boncuk var. Diğer modellerde ise 500 renk model vardır. Bu boncuklar hem oya boncukları hem de takı olarak kullanabilirler. Eskiden gelinler yazmalarında bu boncukları kullanırlardı. Bu eski boncuklar şimdi ise takı boncukları olarak geçmektedir. 60 yıldır boncuklarda değişen bir şey yoktur. İşler şu anda çok şükür iyi gidiyor" dedi.

72 yaşındaki Alaattin amca 57 yıldır boncukçuluk yaparak geçimini sağlıyor
72 yaşındaki Alaattin amca 57 yıldır boncukçuluk yaparak geçimini sağlıyor
72 yaşındaki Alaattin amca 57 yıldır boncukçuluk yaparak geçimini sağlıyor

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Erzurum, Bingöl, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 72 yaşındaki Alaattin amca 57 yıldır boncukçuluk yaparak geçimini sağlıyor - Son Dakika


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