72 Yaşındaki Elazığlı: "800 Lira Para Aldım. 700 Lira Verdim Mazot Aldım" - Son Dakika
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72 Yaşındaki Elazığlı: "800 Lira Para Aldım. 700 Lira Verdim Mazot Aldım"

26.07.2022 18:52

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un, derdini dinlediği Elazığlı vatandaş, “Bugün Karakoçan’a gittim, 800 lira para aldım. 700 lira verdim mazot aldım. 100 lira benim cebime girdi. 75 lira da buna gitti kaldı 25 lira” diyerek elindeki pazar torbalarını gösterdi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un, derdini dinlediği Elazığlı vatandaş, "Bugün Karakoçan'a gittim, 800 lira para aldım. 700 lira verdim mazot aldım. 100 lira benim cebime girdi. 75 lira da buna gitti kaldı 25 lira" diyerek elindeki pazar torbalarını gösterdi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde vatandaşları sorunlarını dinledi. 72 yaşındaki bir vatandaş, geçim sıkıntısını aktardı. Vatandaş, "5, 6 buçuk daha, 20 daha, benim matematik yok o kadar. 5 tane ekmek, yumurta, torunuma meyve suyu ile kek aldım. Bugün Karakoçan'a gittim, 800 lira para aldım. 700 lira verdim mazot aldım. Valla 100 lira benim cebime girdi. 75 lira da buna gitti kaldı 25 lira. Bugün Karakoçan'a gittim geldim 25 bin lirayla (25 TL) eve gideceğim" dedi.

Erol ise vatandaşa; "Az kaldı. Bunların hepsi geçecek" karşılığını verdi.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Karakoçan, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 72 Yaşındaki Elazığlı: '800 Lira Para Aldım. 700 Lira Verdim Mazot Aldım' - Son Dakika

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SON DAKİKA: 72 Yaşındaki Elazığlı: "800 Lira Para Aldım. 700 Lira Verdim Mazot Aldım" - Son Dakika
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