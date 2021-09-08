72 yaşındaki Erman Toroğlu'ndan hızlı kaçış! Genç kız arkadaşıyla görüntülenince, tek başına karşı kaldırıma geçti

Milyoner tarihinde bir ilk! Hem yarışmacı hem de Kenan ne diyeceğini bilemedi

Milliyet'in aktardığı habere göre; Erman Toroğlu, önceki akşam Cihangir'de genç kız arkadaşıyla objektiflere takıldı. İkili objektifleri fark edince el ele tutuşmayı bıraktı, Erman Toroğlu yolun karşı tarafına geçerek kadın arkadaşını hiç tanımıyormuş gibi yaptı. Toroğlu'nun verdiği tepkiler dikkat çekti.

2017'DE AYRILDI

Erman Toroğlu, Şükran Toroğlu ile evliliğini 2017 yılında şiddetli geçimsizlik nedeniyle bitirmişti. Toroğlu'nun bu evlilikten bir oğlu ve bir kızı var.