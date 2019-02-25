Son Dakika Haberleri: 72 Yaşındaki Gazeteci Son Yolculuğuna Uğurlandı

72 Yaşındaki Gazeteci Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde hayatını kaybeden 72 yaşındaki gazeteci Baysalan son yolculuğuna uğurlandı.

72 Yaşındaki Gazeteci Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde hayatını kaybeden 72 yaşındaki gazeteci Baysalan son yolculuğuna uğurlandı. Düzenlenen cenaze namazına yakınları ve çok sayıda gazeteci arkadaşları katıldı.

Tekirdağlı Gazeteci Şerif Baysalan, kısa bir süre önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Hastanedeki tedavisi tamamlanarak taburcu edilen Baysalan hayata tutunamadı. Hayatını kaybeden gazeteci Baysalan için Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da bulunan Yeni Sanayi Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı töreni düzenlendi.

Gazeteci arkadaşları tabutunu yalnız bırakmadı

Baysalan için düzenlenen cenaze namazına yakınlarının yanı sıra Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ve çok sayıda gazeteci arkadaşları katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Baysalan'ın tabutunu gazeteci arkadaşları ve protokol üyeleri taşıyarak cenaze aracına bindirdi. 72 yaşındaki Gazeteci Baysalan daha sonra Eski Şehir Mezarlığına defnedildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:10 Kaynak: İHA

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel
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