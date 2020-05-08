72 yaşındaki hasta, korona virüsü yenerek taburcu oldu - Son Dakika

72 yaşındaki hasta, korona virüsü yenerek taburcu oldu

ARDAHAN - Ardahan'da korona virüs (Covid-19) tedavisini tamamlayıp sağlığına kavuşan 72 yaşındaki hasta alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

Ardahan merkez İnönü Mahallesinde yaşayan 7 çocuk babası Sebahattin Bay, yaklaşık bir ay önce korona virüs (Covid-19) hastalığı nedeniyle kaldırıldığı Ardahan Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

KOAH ve şeker hastalığı da bulunan Bay, hastanedeki tedavisini tamamlayarak sağlığına kavuştu. Yaşlı adam bugün kendisi ile ilgilenen sağlık personeli tarafından alkışlar eşliğinde hastaneden taburcu edildi.

25 gün tedavi gördüğü servisten ayrılan Sebahattin Bay, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek vedalaştı.