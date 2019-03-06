Son Dakika Haberleri: 72 Yaşındaki Kadına Tecavüz

72 Yaşındaki Kadına Tecavüz

20 dakika önce

KKTC'de İngiliz uyruklu 72 yaşındaki bir kadına tecavüz eden şahıs, kadının banka kartlarını ve parasını çalıp kaçtı.

72 Yaşındaki Kadına Tecavüz, System.String[]
KKTC'de İngiliz uyruklu 72 yaşındaki bir kadına tecavüz eden şahıs, kadının banka kartlarını ve parasını çalıp kaçtı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinde 28 yaşındaki Ergün K., İngiliz uyruklu 72 yaşındaki B.B.'nin evine girdi. İddiaya göre yaşlı kadının ellerini ve ayaklarını bağlayan Ergün K. kadına tecavüz ettikten sonra banka kartlarını ve parasını alarak kaçtı.

Polis, Ergün K.'yı yapılan operasyon ile kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Tecavüz zanlısı, Girne Kaza Mahkemesine sevk edilirken, soruşturmanın tamamlanması için emniyette 3 gün tutuklu kalmasına karar verildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - GİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:06 Kaynak: İHA

Kıbrıs, Girne, 3. Sayfa
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