72 Yaşındaki Kadına Tecavüz

KKTC'de İngiliz uyruklu 72 yaşındaki bir kadına tecavüz eden şahıs, kadının banka kartlarını ve parasını çalıp kaçtı.

KKTC'de İngiliz uyruklu 72 yaşındaki bir kadına tecavüz eden şahıs, kadının banka kartlarını ve parasını çalıp kaçtı.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinde 28 yaşındaki Ergün K., İngiliz uyruklu 72 yaşındaki B.B.'nin evine girdi. İddiaya göre yaşlı kadının ellerini ve ayaklarını bağlayan Ergün K. kadına tecavüz ettikten sonra banka kartlarını ve parasını alarak kaçtı.



Polis, Ergün K.'yı yapılan operasyon ile kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Tecavüz zanlısı, Girne Kaza Mahkemesine sevk edilirken, soruşturmanın tamamlanması için emniyette 3 gün tutuklu kalmasına karar verildi.



Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - GİRNE

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