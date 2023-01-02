Kanser hastası yaşlı kadını dakikalarca dövüp gasp etti - Son Dakika
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Kanser hastası yaşlı kadını dakikalarca dövüp gasp etti

02.01.2023 10:35

Kanser hastası yaşlı kadını dakikalarca dövüp gasp etti Adana'da tek başına yaşayan kanser hastası yaşlı kadının evine girip onu dakikalarca dövdükten sonra 4 bin lira, 6 çeyrek ve tam altınını gasp edip kaçan şahıs polisin çalışmasıyla yakalanıp tutuklandı Cerrahi maske takarak...

Kanser hastası yaşlı kadını dakikalarca dövüp gasp etti

Adana'da tek başına yaşayan kanser hastası yaşlı kadının evine girip onu dakikalarca dövdükten sonra 4 bin lira, 6 çeyrek ve tam altınını gasp edip kaçan şahıs polisin çalışmasıyla yakalanıp tutuklandı

Cerrahi maske takarak olayı gerçekleştiren zanlı, eve girip çıkarken güvenlik kamerasına yakalandı

Tutuklanan zanlının ifadesinde, "Altınları olduğunu biliyordum, alkollüydüm şansımı denedim" dediği öğrenildi

ADANA - Adana'da tek başına yaşayan kanser hastası yaşlı kadının evine girip onu dakikalarca dövdükten sonra parasını ve altınlarını gasp edip kaçan şahıs, polis tarafından yakalanıp tutuklandı.

Olay, 25 Aralık'ta Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzünü cerrahi maskeyle gizleyen bir kişi, kendisini tüpçü olarak tanıtıp, yalnız yaşayan meme kanseri Lütfiye Atbeyen'in kapısını çaldı. Şüpheli, kapıyı açan yaşlı kadının ağzını eliyle kapatıp, evin içine sürükledi. Yaşlı kadını baygınlık geçirene kadar darbeden şüpheli, yatak odasındaki dolapta bulunan 4 bin TL, 6 çeyrek, 1 tam altın ile çeşitli ziynet eşyalarını çalıp, evden çıktı. Bir süre sonra kendine gelen yaşlı kadın, komşularından yardım istedi. Atbeyen, adrese gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, şüphelinin eve girip, gasp ettiği para ve altınlarla çıktığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Durumun polise bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki ve kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını inceleyen polis, zanlının Habip Kölge olduğunu belirledi. Ekipler, mobilyacıda çalıştığı öğrenilen Kölge'nin, olay yerine ise iş yerinden tanıdığı Oğuzhan T.'nin otomobiliyle gelip, gittiğini saptadı. Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri D-400 Karayolu'ndaki iş yerine düzenlenen operasyonla yakaladı. Emniyete götürülen Habip Kölge, ifadesinde, "Teyzenin parası ve altınları olduğunu biliyordum. Alkolün etkisindeydim ve şansımı denedim" dediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kölge çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Oğuzhan T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Lütfiye Atbeyen, "Banyodayken, 3 kez kapı çaldı. Başta açmadım. Üzerimi giydikten sonra kapıyı açtım. Elleri eldivenli, maskeli bir şekilde karşıma çıktı. Hiçbir şey söylemeden ağzımı kapatıp, dövmeye başladı. Yere düştüm, 'Allah'ını seversen bırak beni' dedim, bırakmadı. Belki 20 dakika dövdü beni. Tek başımaydım, çok korktum. Yere düşüp, bayılınca altınlarımı ve paramı çalıp, gitmiş. Onlar benim kefen paramdı" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Kanser hastası yaşlı kadını dakikalarca dövüp gasp etti - Son Dakika

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