72 yaşındaki Sait dedenin resmi nikahı Korona virüs yasağına takıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 72 yaşındaki Sait dedenin resmi nikahı Korona virüs yasağına takıldı - Son Dakika

72 yaşındaki Sait dedenin resmi nikahı Korona virüs yasağına takıldı

6 saat önce

Antalya'da 21 yıldır resmi nikahı olmayan 72 yaşındaki Sait Dursun ile 45 yaşındaki Canan Çoban'ın nikahı Korona virüsüne takıldı.

72 yaşındaki Sait dedenin resmi nikahı Korona virüs yasağına takıldı, System.String[]

Antalya'da 21 yıldır resmi nikahı olmayan 72 yaşındaki Sait Dursun ile 45 yaşındaki Canan Çoban'ın nikahı Korona virüsüne takıldı.


Evraklarını hazırlayan çifte, Korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üzeri insanlara sokağa çıkma yasağı olduğu gerekçesiyle nikah yapılamayacağı bilgisi verildi. Aralarında olan yaş farkının önemli olmadığını anlatan Canan Çoban, "Aramızda yaş farkı var ama ben önemsemiyorum. Önemli olan saygı ve sevgi. Mutlu olması için bunlar yeterli" diye konuştu.


Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi'nde yaşayan SGK emeklisi 72 yaşındaki Sait Dursun ile 45 yaşındaki Canan Çoban,1999 yılında Mersin'in Silifke ilçesinde başlayan birlikteliklerini yaklaşık 21 yıldır dini nikahla sürdürdü. Değişik nedenlerden dolayı resmi nikah yapamayan çift, Korona virüs salgınından dolayı başlarına bir kötü bir durumun gelme korkusuyla resmi nikah yapmaya karar verdi.


30 Mart'ta evrakları hazırlayarak gün almak için Manavgat Belediyesi Nikah Memurluğu'na başvuran çifte, korona salgını nedeniyle nikah yapılamayacağı bilgisi verildi. Kararın ardından büyük üzüntü yaşayan çift, resmi nikah için yetkililerden yardım bekliyor. Sait Dursun'un daha önceki evliliklerinden 2'si erkek 5 çocuğu ve 14 torunu, Canan Çoban'ın ise 2 erkek çocuğu bulunuyor.


Sait Dursun, Canan Çoban çifti, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'den nikahlarının kıyılması için kendilerine yardımcı olmasını istedi. 21 senedir dini nikahla evli olduklarını belirten Sait Dursun, "Resmi nikah için yaptığımız başvuru virüsün vakası nedeniyle kabul edilmedi. Biz yetkililerden yardım istiyoruz. Nikah memurluğunda bize evrakları hazırlayıp gelmemiz söylendi. Gittiğimizde ise 'sizin yaşınız virüsten dolayı sokağa çıkma yasağına giriyor. Sizin nikahınızı virüs geçtikten sonra yapacağız' dediler" diye konuştu.


"Biran evvel resmi nikah yapmak istiyoruz"


Nikahlarının bir an önce kıyılmasını isteyen Canan Çoban ise "Biz 1999 yılından beri dini nikahla evliyiz. Eşim, korona virüs salgınından dolayı ne olur olmaz diye resmi nikah kıyalım dedi. 21 senedir evliyiz. Bugüne kadar nikahımızın önünde engel olan çeşitli sorunlarımız vardı, onları hallettik. Ama şimdi de salgına ve sokağa çıkma yasağına denk geldi. Şimdi nikahımızın kıyılmasını istiyoruz" dedi.


Eşi Sait Dursun'un Silifke'de inşaat ve boya üzerine dükkanı olduğunu, kendisinin yanında sekreterlik yaptığını, bu sırada gönül ilişkisi yaşamaya başladıklarını belirten Canan Çoban, "O sırada ben ilk eşimden ayrılmıştım, Sait beyin 2 eşi vardı. Sait Beye, 'seninle evlenmek istiyorum' dedim. Beni babamdan Allahın emriyle istedi. 21 senedir birlikte yaşıyoruz. 6 sene Silifke'de oturduk, 15 senedir de Manavgat'ta yaşıyoruz" dedi.


Eşiyle aralarında 27 yaş fark olmasının hiçbir önemi olmadığını belirten Canan Çoban, "Aramızda yaş farkı var ama ben önemsemiyorum. Önemli olan saygı ve sevgi. Mutlu olması için bunlar yeterli" diye konuştu.


Sait Dursun ise aralarındaki yaş farkından dolayı Canan Çoban'ın teklifine ilk etapta olumsuz cevap verdiğini belirterek, "Fakat eşim 'olacak' diye ısrar edince bende kabul ettim. O zaman evliydim, 2 tane hanımım vardı. Onların üzerine geldi bu. Ben dedim, 'benim 2 eşim var.' 'Olsun' dedi ve onların üzerine geldi. Daha sonra onlardan ayrıldım, şimdi teke düştü. Bizim nikahımızın bir an önce kıyılması konusunda yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Manavgat, Silifke, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 01:00 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları donduruldu
Sevgilisi yüzünden arkadaşını av tüfeği ile vuran şahıs aranıyor Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 19 yaşındaki genç, polisten kaçarken kaza yaptı Antalya'da 'merdiven altı' tıraş
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 362'ye yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 362'ye yükseldi         
19:14
ABD'li ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve oğlunun koronavirüse yakalanıp yendiğini açıkladı ABD'li ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve oğlunun koronavirüse yakalanıp yendiğini açıkladı         
18:53
Jandarma, Düzce ile Sakarya arasındaki geçişleri engellemek için yolu kayalarla kapattı Jandarma, Düzce ile Sakarya arasındaki geçişleri engellemek için yolu kayalarla kapattı         
18:27
İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü         
18:02
Trump, azil sürecinin başlamasına yol açan üst düzey istihbarat yetkilisini kovdu Trump, azil sürecinin başlamasına yol açan üst düzey istihbarat yetkilisini kovdu         
17:45
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü         
17:05
Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 19 yaşındaki genç, polisten kaçarken kaza yaptı Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 19 yaşındaki genç, polisten kaçarken kaza yaptı         
17:04
Dorukhan Toköz'den sözleşme için yeni açıklama: Sahalara dönünce her şey konuşulur, halledilir Dorukhan Toköz'den sözleşme için yeni açıklama: Sahalara dönünce her şey konuşulur, halledilir         
17:03
İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler         
16:48
Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm         
16:38
Adana'da polis helikopterle Adana'da polis helikopterle "Evde kal" uyarısını yineledi         
16:36
Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı         
16:34
Abdullah dede Mehmetçiği 70 yıl önce askerdeki tekmili ile karşıladı Abdullah dede Mehmetçiği 70 yıl önce askerdeki tekmili ile karşıladı         
16:34
Mario Jardel'den Galatasaray taraftarlarına mesaj: Real Madrid maçını asla unutmayacağım Mario Jardel'den Galatasaray taraftarlarına mesaj: Real Madrid maçını asla unutmayacağım         
16:32
Wanda Nara'nın Wanda Nara'nın "Icardi İtalya'ya dönmek istiyor" itirafı, PSG'nin sözleşmesini feshetmesine neden oldu         
16:27
Güvercin ve köpeğin şaşırtan dostluğu kameraya yansıdı Güvercin ve köpeğin şaşırtan dostluğu kameraya yansıdı         
16:27
AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı         
16:13
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi         
16:10
Kadıköy'de sokağa çıkan 20 yaşındaki genç: Bir mesele var ondan çıktım Kadıköy'de sokağa çıkan 20 yaşındaki genç: Bir mesele var ondan çıktım         
16:08
Galatasaray'ın da istediği Hasan Ali Kaldırım'a Leicester City talip oldu Galatasaray'ın da istediği Hasan Ali Kaldırım'a Leicester City talip oldu         
16:06
Son dakika: Tekirdağ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımı 15 gün durdurdu Son dakika: Tekirdağ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımı 15 gün durdurdu         
15:49
CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti         
15:39
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil         
15:39
Erdoğan'ın pazar yerlerine maskesiz gidilmeyeceğini duyurmasının ardından Avcılar'daki pazarda dikkat çeken görüntü Erdoğan'ın pazar yerlerine maskesiz gidilmeyeceğini duyurmasının ardından Avcılar'daki pazarda dikkat çeken görüntü         
15:33
Köpek eti satan restoran sahibinden kan donduran itiraflar: Yavru köpekleri alıp servis ediyoruz Köpek eti satan restoran sahibinden kan donduran itiraflar: Yavru köpekleri alıp servis ediyoruz         
15:16
Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı         
15:14
CNN sunucusu, koronadan eşini kaybeden kadının hikayesini dinleyip canlı yayında gözyaşlarına boğuldu CNN sunucusu, koronadan eşini kaybeden kadının hikayesini dinleyip canlı yayında gözyaşlarına boğuldu         
15:13
"Maskeler pahalı" dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı         
15:10
Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı         
15:08
Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi         
14:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2020 19:22:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 72 yaşındaki Sait dedenin resmi nikahı Korona virüs yasağına takıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]