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72 yaşındaki site bekçisinin dövülerek öldürüldüğü iddiası

1 saat önce

Antalya'nın Kemer ilçesinde alkol aldıktan sonra sokakta iki kişiye saldırarak 72 yaşındaki Ali Osman Kayan'ın ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Özgür Ş. adliyeye sevk edildi.

72 yaşındaki site bekçisinin dövülerek öldürüldüğü iddiası, System.String[]
Antalya'nın Kemer ilçesinde alkol aldıktan sonra sokakta iki kişiye saldırarak 72 yaşındaki Ali Osman Kayan'ın ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Özgür Ş. adliyeye sevk edildi. Özgür Ş.'nin ifadesinde "Motosikletli şahıs benim önümü kesti ve tokat attı. Köpeği bana saldırdı. Bu arada bir şahıs daha gelerek bana saldırdı. Tanımadığım şahsa kendimi savunmak amacıyla nasıl vurduğumu hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Karşılaştığı iki kişinin kendisini darp ettiğini ileri süren şüpheli Özgür Ş., iki kişiden sonradan gelenin ortadan kaybolduğunu, sonra motosikletli şahsın da kaçmaya başlayıp kaybolduğunu iddia etti. Özgür Ş. "Ben de peşinden koştum göremedim. Daha sonra şahısları aradım bulamadım. Sonradan bana saldıran ikinci şahsın Ali Osman Kayan olduğunu baro tarafından atanan avukatımdan öğrendim. Benim bu şahsın ölmesiyle bir ilgim yok. Bana saldıran iki şahsı da tanımıyorum. Bu şahısları darp etmişsem de kendimi savunmak için etmişimdir." dedi.

Özgür Ş.'nin belediye çalışanı Nihat G.'den de davacı olduğu öğrenildi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:32 Kaynak: İHA
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