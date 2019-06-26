Son Dakika Haberleri: 725 kilometre hıza ulaşan güneş enerjisiyle çalışan otomobil tanıtıldı
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725 kilometre hıza ulaşan güneş enerjisiyle çalışan otomobil tanıtıldı

50 dakika önce

Hollandalı üniversite öğrencilerinin geliştirdiği, güneş enerjisi ile çalışan 'The Lightyear One' otomobili tanıtıldı.

725 kilometre hıza ulaşan güneş enerjisiyle çalışan otomobil tanıtıldı, System.String[]


Hollandalı üniversite öğrencilerinin geliştirdiği, güneş enerjisi ile çalışan 'The Lightyear One' otomobili tanıtıldı.
Güneş enerjisiyle çalışacak yeni üretilen otomobil saatte 725 kilometre hıza ulaşabilecek.
2015 yılında Hollanda'daki Eindhoven Üniversitesi'nden bir grup öğrenci ilk olarak bir yarışma için geliştirdiği ve güneş enerjisi ile çalışan 'Stella Lux' aile otomobilinden sonra bu otomobilin enerji tasarrufu daha yüksek ve daha fazla hız yapabilen bir versiyonunu geliştirdi.
Öğrenciler tasarladıkları Stelle Lux marka otomobil ile Avustralya'da yapılan güneş enerjisi ile çalışan arabaların katıldığı 'Dünya Güneş Enerjisi Şampiyonası'na (World Solar Challenge) katılmışlardı.
Electrek.co internet sitesinin haberine göre otomobilin tanıtımı dün Hollanda'nın Katwijk kentinde gerçekleştirildi.
Aerodinamik tasarımı ile dikkat çeken otomobilin saatte 450 mil yaklaşık 725 kilometre hız yapabildiği belirtiliyor.
'Lightyear One' adıyla satışa çıkarılacak otomobillerin fiyatının 149 bin Euro'dan başlayan fiyatlarla satılması bekleniyor.

- Yağcı
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:51 Kaynak: DHA
Hollanda, Dünya
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