Son Dakika Haberleri: 727 göl ve gölete, 5,1 milyon sazan yavrusu bırakılacak
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727 göl ve gölete, 5,1 milyon sazan yavrusu bırakılacak

13 dakika önce

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü'nde üretilen 5,1 milyon sazan balığı yavrusunun ülke genelindeki 727 göl ve gölete bırakılacağını açıkladı.

727 göl ve gölete, 5,1 milyon sazan yavrusu bırakılacak, System.String[]


TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü'nde üretilen 5,1 milyon sazan balığı yavrusunun ülke genelindeki 727 göl ve gölete bırakılacağını açıkladı.
Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamasında, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü işbirliğinde "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi'ni yürüttüklerini dile getirdi. Pakdemirli, projeyle, iç sulardaki küçük ölçekli balıkçılığı destekleyerek kırsalda yaşayan vatandaşların kaliteli protein kaynağına ulaşmalarını ve hane halkı gelirini artırmayı, sportif olta balıkçılığı ve reakrasyonel balıkçılığın geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçladıklarını kaydetti. Bakan Pakdemirli, "Proje kapsamında Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitümüzde üretilen 5,1 milyon sazan balığı yavrusunu, ülkemiz genelindeki 727 adet göl ve gölete bırakacağız. Ürettiğimiz bu balık yavruları 11 Temmuz tarihine kadar göl ve göletlerimizle buluşmuş olacak" dedi.
Pakdemirli, bırakılan balıkların su ürünleri stoklarının gelecek nesillere aktarılması için en az bir kez üremelerine imkan tanınmasının, zaman ve boy konusundaki yapılan düzenlemelere uyulmasının, sürdürülebilir balıkçılık yönetimi açısından önem arz ettiğini ifade etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Göle yavru balık bırakılması 
Haber-Kamera: ANKARA,


Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:01 Kaynak: DHA
Bekir Pakdemirli, Akdeniz, Güncel
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