727 kamu çalışanına 'Akılcı İlaç Kullanımı ve İlk Yardım Farkındalık' Eğitimi verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 727 kamu çalışanına 'Akılcı İlaç Kullanımı ve İlk Yardım Farkındalık' Eğitimi verildi - Son Dakika

727 kamu çalışanına 'Akılcı İlaç Kullanımı ve İlk Yardım Farkındalık' Eğitimi verildi

6 saat önce

Yahyalı ilçesinde 727 kamu çalışanına yönelik 'Akılcı İlaç Kullanımı ve İlk Yardım Farkındalık' eğitimi verildi.

727 kamu çalışanına 'Akılcı İlaç Kullanımı ve İlk Yardım Farkındalık' Eğitimi verildi, System.String[]

Yahyalı ilçesinde 727 kamu çalışanına yönelik 'Akılcı İlaç Kullanımı ve İlk Yardım Farkındalık' eğitimi verildi.


Yahyalı Kültür ve Gençlik Merkezinde Yahyalı Kaymakamlığı ve Yahyalı İlçe Sağlık Müdürlüğü'nce düzenlenen eğitime, Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı, İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Kara, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Parlak ve 727 kamu çalışanı katıldı.


Etkinlikte konuşan İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Kara; "Tüm dünyada yanlış, gereksiz, etkisiz ve yüksek maliyetli ilaç kullanımı çeşitli boyutlarda sorunlara neden olmaktadır. Akılcı İlaç Kullanımı kişilerin hastalığına ve bireysel özelliklerine göre; uygun ilacı, uygun sürede, uygun dozda, en düşük maliyetle kolayca sağlayabilmeleri olarak tanımlanmaktadır. Gereksiz kullanılan her ilaç gibi gereksiz antibiyotik kullanımıyla da istenmeyen yan etkileri görülebilir. Antibiyotikleri ne zaman ve nasıl kullanılacağı hakkında daima hekim ve eczacı tavsiyeleri uygulanmalıdır. Bu eğitimin gerçekleşmesini sağlayan Kaymakamımız ayın Yunus Emre Altıner'e, desteklerinden dolayı Sayın İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Ali Ramazan Benli' ye, eğitimci olarak katılan Sağlık Memuru Murat Koç'a ve Sağlık Memuru Sami Ceviz'e teşekkür ediyorum. Böylesi geniş katılımla birlikte eğitimin faydalı geçmesini diliyorum" dedi.


Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner ise; "Antibiyotik kullanımı konusunda daha hassas davranılması gerekiyor. Yanlış ilaç kullanımından kaçınılması ve sağlık personelinin uyarılarına dikkat edilmesi gerek. Her an karşılaşılabilecek kazalara karşı alınan eğitimler insan hayatını kurtarabiliyor. Karşılaşılabilecek acil durumlarda öncelikle sakin olunmalı" diye konuştu. - KAYSERİ

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:33 Kaynak: İHA
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