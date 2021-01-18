729 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

729 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

18.01.2021 10:40

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 729 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 729 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşullarından dolayı Bahçesaray'da 70, Çatak'ta 33, Başkale'de 1 ve Gürpınar ilçesinde 50 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe belediyeleri de etkili olan yağışın ardından yol ve kaldırımlarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Hakkari

Hakkari'de iki gündür aralıklarla etkili olan kar hayatı olumsuz etkiledi.

Valilikten alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 76 köy ve 119 mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri de şehir merkezinde bulunan caddelerde kar temizleme çalışması yürütüyor.

"Beyaz örtü"yle kaplanan yüksek kesimlerde kar kalınlığı bir metreye ulaştı.

Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar nedeniyle 215 köy yolunun ulaşıma kapandığını, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin kapanan köy yollarında çalışma yürüttüğünü belirtti.

Dün gece etkili olan kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Vatandaşlar evlerinin, iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi, belediye ekipleri cadde ve sokaklardaki kar küreme çalışması yaptı.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar nedeniyle 165 köy yolunun ulaşıma kapandığını ifade etti.

Kapanan yolların açılması için ekiplerin yönlendirildiğini aktaran Kurtkan, kısa sürede ulaşımın sağlanması için çaba gösterdiklerini kaydetti.

Belediye ekipleri de kent merkezinde karla kaplanan yollarda çalışma yürüttü.

729 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
729 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
729 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
729 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Hakkari, Bitlis, Van, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 729 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika


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