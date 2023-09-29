73 bin lira maaşı ''Yetmiyor'' diyen vekilin 67 bin liralık ikinci maaşı ortaya çıktı - Son Dakika

73 bin lira maaşı ''Yetmiyor'' diyen vekilin 67 bin liralık ikinci maaşı ortaya çıktı

Son Güncelleme: 29.09.2023 10:29

Milletvekili maaşlarının yüksek olduğuna yönelik eleştirilere ''Yetmiyor'' karşılığını veren AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar'ın FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmesinden dolayı kurumdan ayda 67 bin lira huzur hakkı aldığı ortaya çıktı.

AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar'ın, yaptıkları işe göre milletvekillerinin aldığı 73 bin 379 liralık maaşı az bulduğunu açıklaması tartışmalara yol açmıştı. "Çok iyi para ama yapılan işe göre az. Rabbime hamdolsun fındığımız var, birikimimiz var vesaire. Yoksa bu maaşlarla milletvekillerinin bu çalışmayı yapabilme imkanı yok" diyen Bayraktar'ın; FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi nedeniyle 67 bin lira maaş aldığı ortaya çıktı.

67 BİN TL MAAŞ ALIYOR

Geçtiğimiz günlerde milletvekili maaşlarının yüksek olduğuna yönelik eleştirilere yanıt veren AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, "Rabbime hamdolsun fındığımız var, birikimimiz var vesaire. Yoksa bu maaşlarla milletvekillerinin bu çalışmayı yapabilme imkanı yok" ifadelerini kullanmıştı. Milletvekilliğinin yanı sıra FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de üstlenen Bayraktar'ın, bu koltuğu sebebiyle de ayda 67 bin lira maaş aldığı belirtildi.

"İSTİFA ETMESİ GEREK"

Sözcü'ye konuşan Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurettin Karan da Bayraktar'ın hem milletvekili hem de ticari faaliyet yürüten kurumda görev yaptığını belirterek bu durumun Anayasaya ve Meclis İç Tüzüğüne aykırı olduğunu dile getirdi. Bayraktar'ın istifa etmesi gerektiğini söyleyen Karan, "FİSKOBİRLİK'e geldiğiniz günden beri tek gayeniz olan siyasi kartvizite ulaştınız ama halen kurumun ne yakasında düşüyor ne de istifa etme erdemini gösterebiliyorsunuz. AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar'ın FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmesi yasal olarak da usulsüzdür. Ayrıca FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu, Bayraktar'ın görevini düşürmekle hükümlüdür." ifadelerini kullandı.

Milletvekili, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk 73 bin lira maaşı ''Yetmiyor'' diyen vekilin 67 bin liralık ikinci maaşı ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 73 bin lira maaşı ''Yetmiyor'' diyen vekilin 67 bin liralık ikinci maaşı ortaya çıktı - Son Dakika
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