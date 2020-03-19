73. Cannes Film Festivali Kovid-19 nedeniyle ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat 73. Cannes Film Festivali Kovid-19 nedeniyle ertelendi - Son Dakika

73. Cannes Film Festivali Kovid-19 nedeniyle ertelendi

6 saat önce

Fransa'da 12-23 Mayıs'ta yapılması planlanan 73. Cannes Film Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

73. Cannes Film Festivali Kovid-19 nedeniyle ertelendi, System.String[]

Fransa'da 12-23 Mayıs'ta yapılması planlanan 73. Cannes Film Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Cannes Film Festivali, sinema dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak gösteriliyor.

Fransa'da resmi verilere göre, şu ana kadar salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi.

Fransa, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:24 Kaynak: AA

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