73. Dünya Sağlık Asamblesi - Son Dakika

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda küresel bir kriz yaşandığını belirterek, "Hiçbir ülke bu krizi tek başına çözemez, birlikte hareket etmeliyiz." dedi.

Alman Şansölye, 73. Dünya Sağlık Asamblesine (DSA) gönderdiği görüntülü mesajda, Kovid-19 salgınıyla mücadelede dünya çapında daha fazla çaba sarf edilmesini isteyerek, "Bu, daha iyi erken uyarı mekanizmaları ve önleyici tedbirler, daha fazla araştırma iş birliği ve daha güçlü sağlık sistemleri için yapılmalı." ifadelerini kullandı.

Merkel, Kovid-19 için geliştirilmesi muhtemel aşının herkes için erişilebilir ve uygun bir fiyatı olması gerektiğini vurgulayarak, salgının ekonomik ve sosyal sonuçlarının ortaklaşa hafifletilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Koronavirüs sorunuyla nasıl başa çıkılacağının ülkeleri ve uluslararası toplumu şekillendireceğine işaret eden Alman Başbakan, "Koronavirüs salgınının üstesinden geleceğimize inanıyorum. Bu konuda küresel olarak ne kadar çok çalışırsak, o kadar hızlı ve daha başarılı oluruz. Küresel ortak faydaya katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.