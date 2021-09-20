73. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Ödül töreninde "En İyi Drama Dizisi" ödülüne " The Crown " layık görülürken dizideki performanslarıyla Olivia Colman "En İyi Kadın Oyuncu", Josh O'Connor, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.

LOS ABD'de "Televizyonun Oscarları" olarak nitelendirilen 2021 Emmy Ödülleri 'nin kazananları belli oldu.

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Karısını öldüren adam "Beni dövüyordu" dedi, oğlu ise iddiaları yalanladı: Ben annemin gözyaşlarıyla büyüdüm, kendini aklamaya çalışıyor