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73. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

73. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

20.09.2021 10:06
73. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu, System.String[]

LOS ABD'de "Televizyonun Oscarları" olarak nitelendirilen 2021 Emmy Ödülleri'nin kazananları belli oldu.

LOS ABD'de "Televizyonun Oscarları" olarak nitelendirilen 2021 Emmy Ödülleri'nin kazananları belli oldu.

73. Emmy Ödül Töreni, Los Angeles'taki Live's Event Deck'te düzenlendi.

Ödül töreninde "En İyi Drama Dizisi" ödülüne "The Crown" layık görülürken dizideki performanslarıyla Olivia Colman "En İyi Kadın Oyuncu", Josh O'Connor, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.

2021 Emmy Ödülü kazanan yapımlardan bazıları şöyle:

En iyi Dizi - Drama: "The Crown"

En İyi Dizi - Komedi: "Ted Lasso "

En İyi Mini Dizi: "The Queen's Gambit"

En İyi Kadın Oyuncu - Drama: Olivia Colman, "The Crown"

En İyi Erkek Oyuncu - Drama: Josh O'Connor, "The Crown"

En İyi Kadın Oyuncu - Komedi: Jean Smart, "Hacks"

En İyi Erkek Oyuncu - Komedi: Jason Sudeikis, "Ted Lasso"

En İyi Kadın Oyuncu - Mini Dizi/TV: Kate Winslet, "Mare of Easttown"

En İyi Erkek Oyuncu - Mini Dizi/TV: Ewan McGregor, "Halston"???????

Tam Gemi Şok Denemeleri, Olivia Colman, Emmy Ödülleri, The Crown, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 73. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika


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