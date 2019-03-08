73 Kilo Eroin Ele Geçirildi

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Gözaltına Alınan 22 Yaşındaki Kadının Yaşı Kadar Suç Kaydı Olduğu Ortaya Çıktı

HDP'nin İl Binasına Operasyon Düzenlendi! Çok Sayıda Gözaltı Var

AK Parti'nin Olay Vekili Gülpınar'dan Bir Tepki Çekecek Çıkış Daha: Dini Neden Kullanmayayım? Sen de Kullan