73 milyon lirayla sır olan galericinin ortağından suçlama - Son Dakika
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73 milyon lirayla sır olan galericinin ortağından suçlama

6 saat önce

ANTALYA'da lüks otomobil satışı yapan bir galerinin sahibi Tuğrul E., araç almak isteyen kişilerden topladığı 73 milyon lira ile sırra kadem bastı.

73 milyon lirayla sır olan galericinin ortağından suçlama, System.String[]

ANTALYA'da lüks otomobil satışı yapan bir galerinin sahibi Tuğrul E., araç almak isteyen kişilerden topladığı 73 milyon lira ile sırra kadem bastı. Tuğrul E.'nin ortağı olan ve 'dolandırıcılığa ortak olmakla' suçlanan Kadir D., Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip, asıl mağdurun kendisi olduğunu öne sürdü ve ortağının kendisini de yaklaşık 4.6 milyon TL dolandırdığını iddia ederek, suç duyurusunda bulundu.

Olay, 8 Şubat sabahı patlak verdi. Birçoğu iş insanı çok sayıda kişi, Tuğrul E.'nin (24) Muratpaşa ilçesinde 4 yıl önce açtığı galeriye gitti. Galeri sahibine ulaşılamazken, alacaklılar çalışanlardan 'Nerede olduğunu bilmiyoruz' yanıtını aldı. Saatler süren gerginlik sonrası, bu kişilerden bazıları, galeride bulunan araçlardan aldı. Savcılıklara ve emniyete yaklaşık 100 kişi müracaat ederek dolandırıldıklarını iddia etti. Toplanan paranın miktarının ise 73 milyon TL olduğu ifade edildi.

Galerici Tuğrul E.'nin ortağı olan ve hakkında suç duyurusu yapılan Kadir D. de, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek, ortağının kendisini de dolandırdığını ileri sürdü, hakkında suç duyurusunda bulundu. Tuğrul E. ile daha önce bir ticaretlerinin olduğunu ve kendisine güven sağladığını belirten Kadir D., "Son olarak 4 aracı onun galerisine satması için koydum. Araçların kayıtlarını da adı geçen şahsın şirketi üzerine yaptım. Daha sonra araçlarla birlikte kaybolmuştur. Şu aşamada şüpheliye ulaşamıyorum. Öğrendiğim kadarıyla şüphelinin bu ve benzeri olaylarının olduğunu ve kaçak durumda olduğunu öğrendim" dedi.

Kadir D.'nin avukatı Ali Çelik ise, olayın sadece emniyeti suiistimal değil, aynı zamanda nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturduğunu söyledi. Tuğrul E. ile müvekkili Kadir D.'nin 2019 yılının Mayıs ayından itibaren ortak iş yaptığını belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Tuğrul E., konsinye diye tabir edeceğimiz şekilde araç alım satımlarına aracılık ederek Kadir D.'nin şirketleri adına satın aldığı araçları galerisinde müşterilerine satmıştır. Kadir D. ile Tuğrul E., 2019 yılı aralık ayına kadar bu satışlardan elde edilen karı bölüşmüşlerdir. Sonra birlikte ayrı bir şirket kurmuşlardır. Şirketin adı da ortağının isminden oluşmaktadır. Şirket hisselerinin yüzde 90'ı Kadir D., yüzde 10'u ise Tuğrul E.'de olacak şekilde tescil edilmiştir. Şirketin kuruluşu sağlandıktan sonra şikayetimize konu 4 araç Tuğrul E. Ltd. Şti. adına satın alınmıştır. Araçların bedeli için şirket, bir bankadan ticari kredi kullanmıştır. Şikayet ettiğimiz Tuğrul E. ortadan kaybolunca müvekkilim bankadan şirket adına kullandığı 4 milyon 696 bin 700 TL parayı bankaya geri ödemiştir. Tuğrul E., müvekkilimi bahsettiğimiz bedel kadar da dolandırmıştır. Kendisinden şikayetçiyiz."


Antalya, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:38 Kaynak: DHA
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