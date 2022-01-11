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73 sanıklı 'Bataklık' davasında tahliye çıkmadı - Son Dakika

73 sanıklı 'Bataklık' davasında tahliye çıkmadı

11.01.2022 19:55
73 sanıklı 'Bataklık' davasında tahliye çıkmadı

'BATAKLIK' soruşturması kapsamında 26'sı tutuklu 73 sanığın Ankara 33'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek, duruşma ertelendi.

'BATAKLIK' soruşturması kapsamında 26'sı tutuklu 73 sanığın Ankara 33'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek, duruşma ertelendi.

Cumhuriyet tarihinin uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik en kapsamlı operasyonu 'Bataklık' soruşturmasında gözaltına alınan 26'sı tutuklu 73 şüphelinin yargılanmasına Ankara 33'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklarla avukatları katıldı. Duruşmada dünden savunmaları alınamayan tutuksuz sanıklar dinlendi.

'TÜRKİYE'YE SUÇ İŞLEMEK İÇİN GELMEDİM'Örgüt liderliğinden yargılanan Çetin Gören, psikolojik sorunları olduğunu belirterek, "Genç yaşta ailemi bir trafik kazasında kaybettim. Hollanda'da psikolojik tedavi gördüm ve ilaç kullanıyorum. Geçmişte de şimdi de ülkücü bir hayatım oldu. Yurt  dışındayken oradaki PKK'lıların karşısında durdum. Ben Türkiye'ye suç işlemek için gelmedim. 2017 yılında eşimle Türkiye'ye geldik. 2017 yıl başını kutlamak için gittiğimiz eğlence mekanında, bir manyak 'Allahu Ekber' diyerek ateş etmeye başladı. Ben o katliamdan ölü taklidi yaparak sağ kurtuldum. Beraber gittiğimiz bir kız arkadaşımız öldü. O olaydan sonra psikolojik sorunlarım daha da arttı. Benim eşim yanlış tedaviden Hollanda'da hayatını kaybetti ve ben Hollanda'dan nefret ettim. Mağdurum ve tahliyemi istiyorum" dedi. 'İMKANIM OLSA ADIMI DEĞİŞTİRİRİM'Diğer örgüt lideri Nejat Daş ise işlemiş olduğu bir suçun söz konusu olmadığını söyleyerek, "Yurt dışında 18 yıl hapis yattım. Sonradan normal bir hayatım oldu. Bana ait olan şirket aile şirketidir, ben ailemi tehlikeye atacak biri değilim. Buradaki bazı sanıklar da benim sigortalı çalışanım olur. Diyecek bir şey bulamıyorum. İsmimim Nejat Daş olduğu için nefret ediyorum artık, imkanım olsa adımı değiştirirdim. Savcının hazırladığı 388 sayfalık iddianamenin sadece 51'inci sayfası doğru, o da yurt dışında para kazandığımız. Geri kalan hepsi yalan. Ben bu davadan beraat edeceğim" dedi.Şehnaz Döviz Bürosu'nda sigortalı olarak çalışan Mehmet Veysi Yüzer, 19 aydır tutuklu olduğunu ve mağdur olduğunu söyleyerek, "Sevdiğim kızı cezaevine düştüm diye babası vermiyor. Çok mağdurum tahliyemi istiyorum" dedi.

Diğer tutuksuz sanıklar ve avukatlarının beyanlarının ardından mahkeme kararını açıkladı. Adli kontrol şartıyla yargılanan tutuksuz sanıkların adli kontrollerini yurt dışı çıkış yasağı devam edecek şekilde değiştiren mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.


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Cumhuriyet, Hollanda, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: 73 sanıklı 'Bataklık' davasında tahliye çıkmadı - Son Dakika
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