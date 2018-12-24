73 Şırnak Belediyespor'dan Başkan Bedirhanoğlu'na Ziyaret

73 Şırnak Belediyespor'un, yönetici ve futbolcuları Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu'na teşekkür ziyaretinde bulundu.

73 Şırnak Belediyespor'un, yönetici ve futbolcuları Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu'na teşekkür ziyaretinde bulundu.



Bölgesel amatör liginde mücadele eden ve sezona iyi bir başlangıç yaparak son maçların sonunda lider olan 73 Şırnak Belediyespor futbol takımın yönetici ve futbolcuları, Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu'nu makamında ziyaret ederek, takıma desteklerinden dolayı teşekkür etti. Yönetici ve futbolcuları makamında ağırlayan Bedirhanoğlu, ziyaretlerinden dolayı takıma teşekkür ederken, ligde yakaladıkları başarılı sonuçlardan dolayı yönetici ve futbolcuları tebrik etti. Ziyarette sporun önemine de değinen Bedirhanoğlu, "Şırnak'ta her anlamda güzel işlerin başarıldığı bir dönem geçiriyoruz. Yakalanan bu başarı ivmesinin devam etmesi için büyük gayretler sarf ediyoruz. Bununla birlikte, verilen emeklerin sonucunda güzel şeylerin başarılması bizi mutlu ettiği gibi, yaptığımız işleri daha büyük bir aşkla yapmamıza vesile oluyor" dedi. - ŞIRNAK

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Sezonu Kapatan Trabzonsporlu Onazi, Ameliyat Olacak

Galatasaray'ın 16 Yaşındaki Futbolcusu Mustafa Kapı, Tarihe Geçti

Son Dakikada Penaltı Kaçıran Bursasporlu Futbolcu, Sahadan Çıkamadı

Metin Akpınar'ın Avukatlarından Açıklama: Cumhurbaşkanı'na Yanlış Aksettirildi