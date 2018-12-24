Son Dakika Haberleri: 73 Şırnak Belediyespor'dan Başkan Bedirhanoğlu'na Ziyaret

73 Şırnak Belediyespor'dan Başkan Bedirhanoğlu'na Ziyaret

23 dakika önce

73 Şırnak Belediyespor'un, yönetici ve futbolcuları Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu'na teşekkür ziyaretinde bulundu.

73 Şırnak Belediyespor'dan Başkan Bedirhanoğlu'na Ziyaret, System.String[]
73 Şırnak Belediyespor'un, yönetici ve futbolcuları Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu'na teşekkür ziyaretinde bulundu.

Bölgesel amatör liginde mücadele eden ve sezona iyi bir başlangıç yaparak son maçların sonunda lider olan 73 Şırnak Belediyespor futbol takımın yönetici ve futbolcuları, Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu'nu makamında ziyaret ederek, takıma desteklerinden dolayı teşekkür etti. Yönetici ve futbolcuları makamında ağırlayan Bedirhanoğlu, ziyaretlerinden dolayı takıma teşekkür ederken, ligde yakaladıkları başarılı sonuçlardan dolayı yönetici ve futbolcuları tebrik etti. Ziyarette sporun önemine de değinen Bedirhanoğlu, "Şırnak'ta her anlamda güzel işlerin başarıldığı bir dönem geçiriyoruz. Yakalanan bu başarı ivmesinin devam etmesi için büyük gayretler sarf ediyoruz. Bununla birlikte, verilen emeklerin sonucunda güzel şeylerin başarılması bizi mutlu ettiği gibi, yaptığımız işleri daha büyük bir aşkla yapmamıza vesile oluyor" dedi. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:37 Kaynak: İHA

Futbol, Yıldırım Turan, Şırnak, Güncel
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