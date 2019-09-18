73 Türk şirketinden Dubai'ye çıkarma!

The Hotel Show 2019 Otel, Restoran Ürünleri ve Ekipmanları Fuarı, Dubai World Trade Center'da kapılarını ziyaretçilere açtı. Türkiye milli katılımı ilk kez bu yıl İTO tarafından gerçekleştirilen fuarda 73 Türk firmasının ürün ve hizmetleri, bin 890 metrekarelik alanda tanıtılıyor.