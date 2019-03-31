Son Dakika Haberleri: 73 Yaşındaki Emekli Öğretmen Oy Kullanmaya Ambulans ile Getirildi

73 Yaşındaki Emekli Öğretmen Oy Kullanmaya Ambulans ile Getirildi

1 saat önce

73 yaşındaki emekli öğretmen oy kullanmaya ambulans ile getirildi Emekli öğretmen Fikret Ersever, gözyaşlarına hakim olamadıVAN - Van merkez Tuşba ilçesinde 73 yaşındaki Mecit Diler adlı vatandaş, 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulans ile sandık başına getirildi.

73 yaşındaki emekli öğretmen oy kullanmaya ambulans ile getirildi
Emekli öğretmen Fikret Ersever, gözyaşlarına hakim olamadı

VAN - Van merkez Tuşba ilçesinde 73 yaşındaki Mecit Diler adlı vatandaş, 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulans ile sandık başına getirildi.
İlçeye bağlı Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde yaşayan 73 yaşındaki Mecit Diler, yatalak olduğu için oy kullanmaya gelemedi. Ailesinin durumu 112 Acil servis ekiplerine bildirmesi üzerine eve ambulans gönderildi. Yaşlı adam sağlık personelleri ve torunları tarafından yatağından alınıp Vali Haydar Bey Lisesi'ne getirildi. Burada oyunu kullanan Diler, ambulans ile tekrar evine bırakıldı.
"Emekli öğretmen gözyaşlarına hakim olamadı"
İpekyolu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden emekli Öğretmen Fikret Ersever ise 2009 yılında emekliye ayrıldığı Hüsrev Paşa İlkokulu'nda oyunu kullandı. Tekerlekli sandalye ile geldiği okulda duygulu anlar yaşayan Ersever, "Bu seçimleri iyi görmüyorum. Biraz bölücülük var. Kişiler arasında sevgi, saygı yok. Türkiye için birlik, beraberlik ve sevgi bekliyorum. Başka bir şey beklemiyorum" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:24 Kaynak: İHA

Yerel
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