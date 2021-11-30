Üye Girişi
73 yaşındaki eşini döverek tanınmaz hale getirdi - Son Dakika

73 yaşındaki eşini döverek tanınmaz hale getirdi

30.11.2021 17:09

Kocaeli'de eşi tarafından yıllardır darbedilen ve gözleri mosmor olan 73 yaşındaki yaşlı kadın, mahalle sakinlerinin girişimleriyle birlikte devlet koruması altına alındı.

İzmit ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde ikamet eden Hatice Ekemen, uzun süredir eşi tarafından şiddet gördü. Akli dengesi tam yerinde olmadığı için yaptığı şikayetler geçerli olmayan Ekemen, her seferinde eşi Hikmet Ekemen ile beraber yaşadığı evine dönmek durumunda kaldı. Şiddetin artması üzerine konuya kayıtsız kalmayan mahalleliler devreye girdi. Yapılan girişimlerin ardından Hatice Ekemen, kadın sığınma evine götürüldü.

"GÖZÜ ŞİŞ HALDE DÜKKANA GELDİ"

73 yaşındaki Hatice teyzenin halini gören Mehmet Baş o anları kayıt altına aldı. Konuyu anlatan Baş, "Sabah Hatice Ablamız dükkana geldi. Halini görünce ister istemez durumunu sordum. Bu durumdan şikayetçi olamadığını ve korktuğunu da biliyoruz zaten. Biz de gerekeni memur arkadaşlara ve ambulansa bildirdik. Geçen hafta Salı günü gene aynı olay oldu, gene gözü şiş halde dükkanıma geldiğini gördüm. Yine eşinin dövdüğünü söyledi ama o an kaydedemedim. Yine ben polise haber verdim ve geldiler. Akli dengesi yarım olduğu için herhangi bir işlem yapılmadı diye biliyorum. Bu olay tekrarlandığından dolayı zannedersem bir kamu davası açılacak" şeklinde konuştu.

"YİNE AYNI ŞİDDETİ YAŞAMASINI İSTEMİYORUZ"

Mahalleliler olarak Hatice Teyze'nin yaşadığı şiddet olayları artınca kendilerinin bir şeyler yapmak için harekete geçtiklerini söyleyen Baş, "Geçmiş zamanlarda da böyle şiddet görme durumu vardı. Ağabeyi vardı Hatice Abla'nın. Ağabeyi göz kulak oluyordu ona. Çocukları göz kulak olmuyor. 2.5 - 3 sene kadar önce ağabeyi rahmetli olduktan sonra bu şiddet olayları arttı. Biz de mahalleli olarak imza topladık. Gerekenin yapılmasını istiyoruz, devlet sığınmasına alınmasını istiyoruz. Evine gönderildiği zaman yine aynı şiddeti yaşamasını istemiyoruz. Devletin bir şekilde kol kanat gereceğinden eminiz" dedi.

73 yaşındaki eşini demir çubukla döverek tanınmaz hale getirdi

"YILLARDIR KOCASI TARAFINDAN ŞİDDET GÖRÜYOR"

Mahalle sakinlerinden Özlem Özcan ise, uzun yıllardır Hatice Teyze'nin şiddet gördüğünün altını çizerek, "Yıllardır şiddet görüyor kocası tarafından. Ben 33 yaşındayım, kendimi bildim bileli şiddet görüyor. Bütün mahalleli de buna şahittir. Rehberlik yaptım, 'Hatice Abla için ne yapabiliriz' diye teker teker bütün mahalleliyi dolaştım. Çoğu insan imzaladı diye biliyorum. İnşallah devlet koruması altına alınır. İnşallah Hatice Abla için yardımcı olabiliriz" ifadelerini kullandı.

73 yaşındaki eşini döverek tanınmaz hale getirdi
73 yaşındaki eşini döverek tanınmaz hale getirdi

Mehmet Baş, Kocaeli, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 73 yaşındaki eşini döverek tanınmaz hale getirdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral hakkında yakalama kararı çıkarıldı 17:16 Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral hakkında yakalama kararı çıkarıldı Alparslan Türkeş Vakfı, anmada çıkan kavgadan Mansur Yavaş'ı sorumlu tutan Devlet Bahçeli'ye cevap verdi 17:07 Alparslan Türkeş Vakfı, anmada çıkan kavgadan Mansur Yavaş'ı sorumlu tutan Devlet Bahçeli'ye cevap verdi Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ikinci bebekleri de kız olacak 15:51 Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ikinci bebekleri de kız olacak Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz 14:51 Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı 14:28 Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti 13:15 Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti
Kılıçdaroğlu'nun 10 gıda maddesine zam istememesinin ardından Bahçeli de aynı öneri de bulundu 11:53 Kılıçdaroğlu'nun 10 gıda maddesine zam istememesinin ardından Bahçeli de aynı öneri de bulundu Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması! 11:13 Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması!

Son Dakika Haberleri
17:16 Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral hakkında yakalama kararı çıkarıldı
17:06 Alparslan Türkeş Vakfı, anmada çıkan kavgadan Mansur Yavaş'ı sorumlu tutan Devlet Bahçeli'ye cevap verdi
16:57 10 köpeğin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuğun parçalanmış kıyafetleri olay yerinde bulundu
16:26 10 günde 10 polis intihar etti! Emniyet Sen, EGM'yi eleştirdi!
16:21 Son dakika: Zamların ardından motorinin fiyatı 44 kuruş düştü!
16:21 Binali Yıldırım, İstanbul seçimlerini kaybetmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu: Yalanın siyaseti başroldeydi
16:20 Beşiktaş, Melo'nun hocası Ferreira ile görüşüyor
16:16 Köpek saldırısına uğrayan 8 yaşında Mert'in yüzüne 60 dikiş atıldı
16:08 Suriyeli İşadamları Derneği Başkanı Mahmut Osman'dan muhalefete yanıt: Güçleri varsa bizi göndersinler bakalım
15:56 Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin damadı hakkında rüşvet iddiası!
Terminalin su alan asma tavanı çöktü, görevli mucize eseri kurtuldu! Terminalin su alan asma tavanı çöktü, görevli mucize eseri kurtuldu!         
17:18
Bu hamle çok şaşırttı! Başakşehir, Trabzonspor'un eski teknik direktörü Eddie Newton'ı göreve getirdi Bu hamle çok şaşırttı! Başakşehir, Trabzonspor'un eski teknik direktörü Eddie Newton'ı göreve getirdi         
17:15
Köpek saldırısına uğrayan 8 yaşında Mert'in yüzüne 60 dikiş atıldı Köpek saldırısına uğrayan 8 yaşında Mert'in yüzüne 60 dikiş atıldı         
16:17
F-35 uçağı havalanamadan denize düştü F-35 uçağı havalanamadan denize düştü         
15:19
Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım         
14:40
Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı         
14:25
MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz         
12:24
FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı         
11:49
Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde! Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde!         
10:37
Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü         
10:16
Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı         
09:13
Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı         
08:40
Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi         
08:29
Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek         
08:25
Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi         
08:17
Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem         
07:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2021 17:23:27. #1.13#
SON DAKİKA: 73 yaşındaki eşini döverek tanınmaz hale getirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement