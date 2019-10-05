Son Dakika Haberleri: 73 yaşındaki hırsızlık şüphelisi yakalandı
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73 yaşındaki hırsızlık şüphelisi yakalandı

1 saat önce

MUĞLA'nın Datça ilçesindeki bir iş yerinden hırsızlık yaptığı kamera görüntüleriyle tespit edilen Orhan D. (73), polis tarafından yakalandı.

73 yaşındaki hırsızlık şüphelisi yakalandı, System.String[]
MUĞLA'nın Datça ilçesindeki bir iş yerinden hırsızlık yaptığı kamera görüntüleriyle tespit edilen Orhan D. (73), polis tarafından yakalandı.
Datça'da gıda ürünleri satan bir iş yerine geçen perşembe günü müşteri gibi gelen Orhan D., yaklaşık 200 TL değerinde bal ve badem paketlerini gizlice çantasına koyup ücretini ödemeden iş yerinden ayrıldı. Akşam saatlerinde ürünlerin eksik olduğunu fark eden görevli, güvenlik kamerasını kontrol edince hırsızlığı tespit etti. Şikayet üzerine harekete geçen polis, eşkalinden belirlediği şüpheli Orhan D.'yi, 1 gün sonra yolda yürürken yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette yapılan inceleme sonucu şüphelinin, yakalanmadan kısa süre önce bir kozmetik mağazasından da 300 TL değerinde ürünü gizlice alıp, mağazadan ayrıldığı ortaya çıktı. Şüpheli Orhan D., emniyetteki işlemleri sonrası bugün adliyeye sevk edildi.


Datça, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:43 Kaynak: DHA
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