73 yaşındaki kadının Anneler Günü'nü polisler kutladı - Son Dakika

BURSA'da polis ekipleri, 155'i arayarak, kimsenin Anneler Günü'nü kutlamadığını söyleyen Nevriye Şahin'in (73) evine giderek, sürpriz yaptı.

İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde oturan Nevriye Şahin, kimsenin kendisinin Anneler Günü'nü kutlamadığı için üzüldü. Şahin, bu durumu 155'i arayarak polise bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Şahin'in evine gitti. Şahin'e çiçek veren ekipler, Anneler Günü'nü kutladı. Ayrıca ekipler, Şahin'i polis aracıyla kentte gezdirdi. Polisleri karşısında görünce mutlu olduğunu belirten Nevriye Şahin, "Sokaktaki çocuklar bile Anneler Günü'mü kutlamadı. Sizlere teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" dedi.