73 yaşındaki Mehmet Amca'dan 'evde kal' şarkısı - Son Dakika

BURSA'da, sosyal medyada evinden söylediği şarkılarla fenomen olan Mehmet Esender (73), 'evde kal' şarkısı söyledi. Esender, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyalım, evde kalalım" dedi.

Barış Manço ve birçok sanatçının sahnesinde gitaristlik yapmış olan ve sosyal medyada evinde çekilen videolarının yayılmasıyla fenomen olan Mehmet Esender, bu sefer vatandaşların evde kalması için şarkı söyledi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrısına dikkati çekmek için video çeken Esender, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın ricasına uyarak lütfen evde kalalım. Buna uyarak evimizde sabırla hastalığı atlatalım inşallah" diyerek, 'evde kal' şarkısını besteledi.

Gülşah Tanrıöver'in bestelediği şarkının sözleri ise şöyle:

Zorluklar zamansız biliriz

Üstesinden biz geliriz

Aydınlık gelecek dileriz

Başarmak tek hedefimiz

Umut bizim çaremiz

Sabırlıyız bekleriz

Türkiye 'nin dört yanı

Bir süre evde kalmalı

Bir süre evde kalmalı

Bir süre evde kalmalı

Türkiye evde kal

Bir süre evde kalmalı