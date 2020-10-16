73 yaşındaki yaşlı adam koronaya yenik düştü - Son Dakika

73 yaşındaki yaşlı adam koronaya yenik düştü

Bilecik'te 15 gündür Korona virüs (Covit-19) teşhisiyle hastanede tedavi altında bulunan 73 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.

Bilecik'te 15 gündür Korona virüs (Covit-19) teşhisiyle hastanede tedavi altında bulunan 73 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı bir köyde 15 gün önce rahatsızlanan Selim Ü. (73) Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Burada yapılan testler sonrası korona virüs pozitif çıkan yaşlı adam hemen tedavi altına alındı. Kronik rahatsızlıkları da bulunan yaşlı adam hayatı kaybetti. Yaşlı adamın cenazesinin köy mezarlığında defnedileceği öğrenildi. - BİLECİK

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