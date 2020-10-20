73 yıldır aynı dükkanda bakır işliyor - Son Dakika

GAZİANTEP'in tarihi Bakırcılar Çarşısı'nın en yaşlı bakır ustası Salman Çarlı (80), 7 yaşında çırak olarak başladığı mesleğini 73 yıldır sürdürüyor. Çarlı, sağlıklı olduğunu ifade ettiği bakıra koronavirüs süreciyle birlikte ilginin artmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Gaziantep'te, 4 asırdır bakır işlemenin yapıldığı ve çekiç seslerinin hiç susmadığı tarihi Bakırcılar Çarşısı'nın en yaşlı esnafından olan Salman Çarlı, çocukken başladığı mesleğine aynı dükkanda 73 yıldır devam ettiriyor. 1940 yılında dünyaya gelen Salman Çarlı, ailesinin maddi imkansızlıkları nedeniyle çocuk yaşlarda bakırcılık mesleğine başladı. Çırak olarak mesleğe başlayan Çarlı, 25 yaşında çalıştığı dükkanı devralarak bakır işlemeye devam etti.

Tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda ömrünü geçiren Salman Çarlı, ahşap kaplamalı dükkanları, taş döşenmiş sokakları ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olan ve yüzyıllardır hiç boş kalmayan tarihi çarşının en eski esnafları arasında yer alıyor.Bakır işlemenin bir sanat olduğunu aktaran Salman Çarlı, "Mesleğe başlayalı 73 sene oldu. Ben çocukken maddi durumumuz iyi değildi. O yüzden okula gidemedim. 7 yaşındayken gelip burada bakırcılık mesleğine başladım. Bir süre sonra mesleği biraz öğrendim kalfa oldum. Çıraklık dönemim uzun sürdü biraz sonra bu mesleği öğrenip bu seviyeye geldim. Şimdi bakır ile ilgili ne isteseler onu yaparım" dedi.'BAKIR SAĞLIKLIDIR'Bakırın son zamanlarda yeniden kullanılmaya başladığını belirten Çarlı, turistik eşya olmasının yanı sıra kalaylandığı için sağlıklı olmasından dolayı da tercih edilmeye başlandığını belirtti. Bakırın sağlıklı olduğunu ve koronavirüs sürecinde daha çok tercih edildiğini anlatan Çarlı, "Bakır sağlıklı bir üründür. Son süreçte de koronavirüs salgını ile birlikte ilgi arttı. Artık neredeyse tüm mutfaklarda bakır ürünler kullanılıyor. Bu durum da bizi mutlu ediyor" diye konuştu.'ÖMRÜM ÇEKİÇ SESLERİ ARASINDA GEÇTİ'

Geçmişte her evin mutfağında yer alan bakırın günümüzde turistik eşya olarak kullanıldığını belirten Çarlı, ömrünün çekiç sesleri arasında bakıra şekil vermekle geçtiğini ifade ederek, "73 yıldır burada bakır işliyorum. Bakırların üzerine çeşitli motifler işliyoruz. Ömrüm burada çekiç sesleri duyarak geçti. Mesleği seviyorum ve ömrüm yetene kadar yapmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu.