Son Dakika Haberleri: 737 düştü, Çin 'hava'ya girdi!

737 düştü, Çin 'hava'ya girdi!

38 dakika önce

Çinli Comac zor günler geçiren Boeing'in pastasına göz dikmiş durumda.

737 düştü, Çin 'hava'ya girdi!, System.String[]
Çinli Comac zor günler geçiren Boeing'in pastasına göz dikmiş durumda. Peki, lisans sürecini tamamlayıp bir an önce göklerde yerini almak isteyen şirket bölgesel havayolları için çalınacak yeni kapı olabilecek mi?
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:52 

Boeing, Ekonomi
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