737 düştü, Çin 'hava'ya girdi!
38 dakika önce
Çinli Comac zor günler geçiren Boeing'in pastasına göz dikmiş durumda.
Çinli Comac zor günler geçiren Boeing
'in pastasına göz dikmiş durumda. Peki, lisans sürecini tamamlayıp bir an önce göklerde yerini almak isteyen şirket bölgesel havayolları için çalınacak yeni kapı olabilecek mi?
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:52
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