737 Max kazaları Boeing'e pahalıya patladı; şirket 23 sene sonra zarar etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya 737 Max kazaları Boeing'e pahalıya patladı; şirket 23 sene sonra zarar etti - Son Dakika Dünya

737 Max kazaları Boeing'e pahalıya patladı; şirket 23 sene sonra zarar etti

6 saat önce

ABD ve dünyanın en büyük uçak üreticilerinden Boeing firması 23 yıl aradan sonra ilk kez zarar ettiğini açıkladı. Şirket 2019'da 17.91 milyar dolar ciro yaptı. Ancak tazminatlar ve sipariş iptalleri şirkete 18.6 milyar dolar kaybettirdi. Boeing bu sonuçla 2019'da 636 milyon dolar zarar etti

737 Max kazaları Boeing'e pahalıya patladı; şirket 23 sene sonra zarar etti, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ve dünyanın en büyük uçak üreticilerinden Boeing firması 23 yıl aradan sonra ilk kez zarar etti.


2019 yılı raporlarını kamuoyuyla paylaşan şirket, 737 Max modelinin karıştığı iki ayrı uçak kazası sebebiyle bu modelin satışını durdurduğunu ve gelirinin sene içerisinde yüzde 37 düzeyine gerilediğini belirtti.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Boeing, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:47 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kobe Bryant'ın öldüğü kazanın enkaz görüntüleri ortaya çıktı
Starbucks, Çin'deki 2000 şubesini koronavirüs nedeniyle kapattı Kobe Bryant'ın helikopterinde tavsiye edilen güvenlik cihazı eksik çıktı Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin Ortadoğu planına BMGK'da karşı çıkacak

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 01:24:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 737 Max kazaları Boeing'e pahalıya patladı; şirket 23 sene sonra zarar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]