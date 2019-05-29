738. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri toplantısı

Vali Bilal Şentürk başkanlığında 738. Ertuğrul Gazi
'yi Anma ve Söğüt
Şenlikleri öncesi toplantı gerçekleştirildi. Vali Şentürk
, Hamidiye
İdadisi'nde İlçe Kaymakamı Murat Öztürk
, Şeyh Edebali
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş
ve Belediye Başkanı İsmet Sever ile ilgililerin katıldığı toplantıda, geçmiş yıllarda yapılan şenlikler hakkında bilgi alarak, Bileciklilerin şenliklerde misafir olarak değil ev sahibi olarak katılım sağlaması gerektiğini söyledi.
Söğüt'ün, bir cihan imparatorluğunun dünyaya tanıtılacağı yer olması gerektiğini vurgulayan Şentürk, dünyaya açılan kapının burası olduğunu vurguladı.
Daha sonra Şentürk ve beraberindekiler Belediye Spor Salonu'nda, "Çanakkale
Savaşları Gezici Müze" sergisini gezerek yetkililerden bilgi aldı.