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738. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri toplantısı

44 dakika önce

Vali Bilal Şentürk başkanlığında 738. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri öncesi toplantı gerçekleştirildi.

738. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri toplantısı, System.String[]
Vali Bilal Şentürk başkanlığında 738. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri öncesi toplantı gerçekleştirildi.
Vali Şentürk, Hamidiye İdadisi'nde İlçe Kaymakamı Murat Öztürk, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş ve Belediye Başkanı İsmet Sever ile ilgililerin katıldığı toplantıda, geçmiş yıllarda yapılan şenlikler hakkında bilgi alarak, Bileciklilerin şenliklerde misafir olarak değil ev sahibi olarak katılım sağlaması gerektiğini söyledi.
Söğüt'ün, bir cihan imparatorluğunun dünyaya tanıtılacağı yer olması gerektiğini vurgulayan Şentürk, dünyaya açılan kapının burası olduğunu vurguladı.
Daha sonra Şentürk ve beraberindekiler Belediye Spor Salonu'nda, "Çanakkale Savaşları Gezici Müze" sergisini gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:08 Kaynak: AA
Hamidiye, Necati Şentürk, Ertuğrul Gazi, Söğüt, Güncel
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