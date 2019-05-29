Son Dakika Haberleri: 738. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri toplantısı yapıldı
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738. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri toplantısı yapıldı

16 dakika önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında 738. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri öncesi toplantı gerçekleştirildi.

738. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri toplantısı yapıldı, System.String[]
Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında 738. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri öncesi toplantı gerçekleştirildi.

Vali Şentürk, Hamidiye İdadisinde Kaymakam Murat Öztürk, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş ve Belediye Başkanı İsmet Sever ile ilgililerin katıldığı toplantıda, geçmiş yıllarda yapılan şenlikler hakkında bilgi alarak, Bileciklilerin şenliklerde misafir olarak değil ev sahibi olarak katılım sağlaması gerektiğini söyledi. Bileciklilerin sahiplenmesi gerektiğinin altını çizen Vali Şentürk, "Halkın katılmadığı etkinliğin bir anlamı yok. Kendi örfünü sahiplenmesi gerekir. Vatandaşın katılımını öne çıkarmalıyız. Bu geleneği yaşatacak olan bu yörenin insanıdır. Bin yıllık tarihimizde en önemli geleneklerimizden sürdürülen etkinliklerden birisi. Yöresel katılımı güçlendirmeliyiz. Örf ve geleneklerimizi bu yörede yaşayan gelecek kuşaklar yaşatacak" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:28 Kaynak: İHA
Bilal Şentürk, Bilecik, Söğüt, Ertuğrul Gazi, Yaşam
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