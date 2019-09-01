Son Dakika Haberleri: "738. Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri"
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"738. Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri"

1 saat önce

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi olan ve "devlet ana" adıyla anılan "Hayme Ana" için Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba köyündeki kabri başında bu yıl 738'incisi düzenlenen anma etkinlikleri başladı.

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi olan ve "devlet ana" adıyla anılan "Hayme Ana" için Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba köyündeki kabri başında bu yıl 738'incisi düzenlenen anma etkinlikleri başladı.

Osmanlı Devleti, Ertuğrul Gazi, Osman Gazi, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 02:20 Kaynak: AA
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