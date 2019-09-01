"738. Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri"

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi olan ve "devlet ana" adıyla anılan "Hayme Ana" için Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba köyündeki kabri başında bu yıl 738'incisi düzenlenen anma etkinlikleri başladı.