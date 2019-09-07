Son Dakika Haberleri: 738. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri cirit müsabakası - Drone
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738. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri cirit müsabakası - Drone

36 dakika önce

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, 738. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında cirit ve okçuluk müsabakaları yapıldı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, 738. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında cirit ve okçuluk müsabakaları yapıldı.

Ertuğrul Gazi Türbesi'nin bulunduğu alanda kurulu Yörük çadırlarını ziyaret eden protokol üyeleri, ardından tören alanında gerçekleştirilen çeşitli gösterileri izledi.

Daha sonra yürüyerek cirit sahasına geçen kalabalık grup, burada birbirinden çekişmeli cirit ve okçuluk müsabakalarını takip etti. Sporcular, seyirciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Etkinlikler, bugün ve yarın çeşitli programlarla devam edecek.

Ertuğrul Gazi, Söğüt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 08:26 Kaynak: AA
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