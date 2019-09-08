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738. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri

1 saat önce

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen "738. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri" binlerce vatandaşın katılımıyla yapıldı.

738. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri, System.String[]

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen "738. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri" binlerce vatandaşın katılımıyla yapıldı.

İlçe Stadı'nda gerçekleşen şenliklere, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM Başkan Vekili Celal Adan, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları ile çok sayıda kişi katıldı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce kişi, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret ettikten sonra şenliklerin yapıldığı ilçe stadını doldurdu. Statta yer bulamayanlar da töreni çevredeki parklardan takip etti. Bölgede kurulan otağ çadırlarında gözleme ve ayran ikramında bulunuldu.

Törenden önce protokol üyeleri etkinlik alanının yanında bulunan Ertuğrul Gazi'nin türbesinde dua ettikten sonra tören alanına geçti.

Bilecik Valisi Şentürk, protokol konuşmalarının ardından TBMM Başkanı Şentop'a Ertuğrul Gazi'nin "And olsun ki üstte mavi gök, altta yağız yer yarılmadıkça, zulme boyun eğmeyeceğim." sözünün yer aldığı tabloyu takdim etti. Dönmez'e, Fatih Sultan Mehmed'in kılıcının replikası, Bahçeli ve Destici'ye ise geleneksel olarak yapılan kamalar verildi.

Etkinlikte, Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen Yörük ve Türkmen derneklerinin halk oyunu ekiplerince gösteriler sunuldu.

Eskişehir ve Uşak'tan atlı birlikler de Türk bayraklarıyla tören alanında gösteri gerçekleştirdi.

Program, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu eşliğindeki tören geçişiyle sona erdi.

Bilecik, Söğüt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:54 Kaynak: AA
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