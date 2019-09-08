"738. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri" - Detaylar (2)
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen "738. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri"ne katıldı. Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 05:10 Kaynak: AA
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