Son Dakika Haberleri: "738. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri" - Detaylar (2)
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"738. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri" - Detaylar (2)

1 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen "738. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri"ne katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen "738. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri"ne katıldı.

Ertuğrul Gazi, Bilecik, Söğüt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 05:10 Kaynak: AA
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