- 738 yıllık Dedebağ Keşkek Hayrı korona engeline takıldı - Son Dakika

- 738 yıllık Dedebağ Keşkek Hayrı korona engeline takıldı

- 738 yıllık Dedebağ Keşkek Hayrı korona engeline takıldı Aydın'ın Karacasu ilçesinde her yıl Ağustos ayının Pazar günü Türkiye'nin değişik bölgelerinden gelen 15 bin kişinin katılımıyla yapılan 738 yıllık Dedebağ Keşkek Hayrı insan sağlığı ön planda tutularak bu yıl iptal edildi.

- 738 yıllık Dedebağ Keşkek Hayrı korona engeline takıldı

AYDIN - Aydın'ın Karacasu ilçesinde her yıl Ağustos ayının Pazar günü Türkiye'nin değişik bölgelerinden gelen 15 bin kişinin katılımıyla yapılan 738 yıllık Dedebağ Keşkek Hayrı insan sağlığı ön planda tutularak bu yıl iptal edildi. Geçmişi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinden bile eskiye dayanan, Dedebağ Keşkek Hayrı'nı bu yıl korona virüs salgını nedeniyle düzenlenmeyeceği açıklandı.

Anadolu'nun Türkleşmesinde katkısı bulunan Horasan erenlerinden Dedabağ Dedesi için 738 yıldır düzenlenen ve Anadolu'nun en eski toplu etkinlik geleneği olan Dedebağ Keşkek Hayrının bu yıl yapılmayacağı açıklandı. İlçeye bağlı Cuma Mahallesinde bulunan Dedebağ Yaylasında Cuma Mahallesi Hayırlı İşler Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından düzenlenen ve yurt içi ve yurt dışından gelen binlerce misafiri ağırlayan Dedebağ Keşke Hayrını bu yıl korona virüs önlemleri kapsamında düzenlememe kararı aldıklarını dile getiren Dernek Başkanı Hüseyin Kaya, "Dernek olarak aldığımız kararı mülki amirlerimizle de değerlendirdik. Üzülerek söylüyoruz ki bu sene hayrımızı yapmayacağız. İnşallah önümüzdeki yıl koronabvirüs illetinin izleri tamamen silinir ve hayrımızı en güzel şekilde yapmak nasip olur" dedi.

Kaya, "Bu yıl 738.sini yapacağımız hayrımızı Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapmama yönünde fikir birliğine vardık. İnsan sağlığı daha önemli olduğu için böyle bir karar aldık. İlçemizde bugüne kadar korona virüs görülmedi ama sosyal mesafe şartları sağlamak binlerce kişinin katıldığı bu etkinlikte zor olacaktı. Ayrıca Türkiye'nin her yerinden 15-20 bin kişi hayrımıza katılım oluyor. Bu da bir risk oluşturacaktı. Burada yıllardır el ele gönül gönüle vererek bu hayrımızı gerçekleştiriyoruz. Burada bin 200 kilo et ve bin 200 kilo buğdayı buluşturup bu hayrımızı yapıyoruz. İnsanlar burada gelerek bu hayrın gerçekleşmesi için gönüllü görev alıyorlar. Bunun manevi hazzını yaşıyor insanlar. İlçemizle bir bağı olmayan insanlar da geceden gelerek çalışmalara yardımcı oluyor. Nasip olursa önümüzdeki sene bu salgın hastalıktan kurtulursak daha coşkulu ve daha kapsamlı bir hayır gerçekleştireceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin en eski geleneklerinden biri"

Cuma Mahallesi Muhtarı Yılmaz Donduran ise "Geleneksel hayrımızın bu yıl 738.sini gerçekleştirecektik. Şu anda sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada yaşanan pandemi süreci sebebiyle insan sağlığını göz önünde bulundurarak bu sene yapmama kararı aldık. Biz bu hayrımızı Cuma Mahallesi halkı olarak hep birlikte düzenliyoruz. Yaklaşık 50 kazan keşkeğimizi, biber turşumuzu ve ekmeğimizi vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Bu sene başta dediğim gibi pandemi sebebiyle yapmama kararı aldık. İnşallah önümüzdeki sene korona virüs ortadan kalkar ve daha kapsamlı bir hayır gerçekleştiririz. Geçmişte 50 kilo etle 1-2 kazan keşkek yapılırken seneler içinde kademe kademe arttı ve bu kazan sayısı bin 200 kilo ete kadar ulaştı. Bu sadece ilçenin değil Türkiye'nin etkinliği haline geldi" dedi.

Herkesin kendilerini aradığını dile getiren Donduran, "Şu an herkes bizi arayıp soruyor, hayır yapılacak mı diye. Keşke yapılsaydı diyenler var ama önce insan sağlığını düşünmek zorundayız. Zamanında bin kişi gelirdi bu etkinliğe şu an 15 bin kişiye ulaştık. Böyle bir kalabalıkta mesafe uygulaması, maske, ateş ölçümü yapmak çok zor. En hayırlısı, en güzeli böyle olacak diye düşünüyorum. Burada keşkeğin lezzeti kadar insanlar yayla havasında hep birlikte yapılan dualarla bu manevi atmosferi hissetmek için geliyorlar. İlçemizle hiçbir bağı olmayan insanlar bile bir kere geldikten sonra illa ki her sene geliyorlar. İnsanlar buraya geldikleri zaman rahatlıyorlar" dedi.

"738 yıllık geleneği geleceğe taşıyoruz"

Dedebağ Dedesi hakkında da bilgi veren Donduran, "Dedebağ Keşkek Hayrı bizim bildiğimiz 738 yıllık. Bildiğimiz bu. Daha eski de olabileceğini düşünüyoruz. Dedebağ Dedesi Horosan erenlerinden. Buraların Türkleşmesinde katkıda bulunmuş. Birlik beraberlik ve yardımlaşmayı ön planda tutarak burada insanların gönlünü kazanmış. Dedebağ dedemizin yaptığı gibi biz burada paylaşmayı, yardımlaşmayı ön planda tutarak bu etkinliği gelecek kuşaklara taşımaya çalışıyoruz. Bizler de gelip geçiciyiz. Biz de yeni yetişen gençlerimizi buraya getirip bu manevi atmosferi tattırıyoruz. İnşallah bizden sonra da bunu devam ettirecekler" dedi.

- 738 yıllık Dedebağ Keşkek Hayrı korona engeline takıldı

Karacasu, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 12:09

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel - 738 yıllık Dedebağ Keşkek Hayrı korona engeline takıldı - Son Dakika
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